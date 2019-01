Quando il gilet lo indossano gli italiani

interris

: Quando vedo certe immagini mi domando come le istituzioni italiane possano stare dalla parte dei Gilet Gialli. Mi d… - matteorenzi : Quando vedo certe immagini mi domando come le istituzioni italiane possano stare dalla parte dei Gilet Gialli. Mi d… - FrancescoBonif1 : Conte dice che di Maio quando ha appoggiato i gilet gialli ha agito da leader M5S e non da Vicepremier. Conte quand… - stuarda_tudor : RT @AlbasWorld: @CremaschiG @gparagone Un conto è esprimere solidarietà a chi è in difficoltà economiche, un conto è indossare un gilet gia… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Si tratta di un comparto importante per l'economia del Paese e determinante per il lavoro degli agricoltori che in Puglia danno vita a circa 352 mila aziende . Ma ci sono anche delle ombre che si ...