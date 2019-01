Provincia Bat Fp Cgil | Cisl Fp e Uil Fpl | sul salario accessorio raggiunta l' intesa

Maltempo : strade Provincia li di Piano Battaglia liberate dalla neve : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta per liberare dalla neve le strade provinciali di Piano Battaglia , località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ripristinata la percorribilità. Le squadre di Anas hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazza neve muniti di vomero e retrostante spargisale. L’intervento si è concluso nella tarda serata di ieri consentendo ...

Dal campionato Provinciale di Pallavolo femminile - della 2Divisione - Girone B : il Mondo Volley Messina - ha battuto il Cus Unime : Nel campionato provinciale di Seconda Divisione - Girone B, il Mondo Volley Messina ha battuto il Cus Unime per 3 a 0. Parziali set di 16-25, 20-25 e 19-25. Per le ragazze di mister Nino Capillo é la seconda vittoria in altrettante gare giocate, che gli consente ...