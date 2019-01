Pronostici Premier League | i consigli di CalcioWeb

calcioweb.eu

: I pronostici di sabato 12 gennaio: ci sono tre partite degli ottavi di finale di Coppa Italia, oltre alla Liga si t… - ilveggente_it : I pronostici di sabato 12 gennaio: ci sono tre partite degli ottavi di finale di Coppa Italia, oltre alla Liga si t… - iguerrieribet : Buongiorno a tutti. La 22a giornata di Premier League Aprirà il week end la gara West Ham – Arsenal, in programma… - infobetting : Tottenham-Manchester United: formazioni, quote, pronostici (domenica) -

(Di sabato 12 gennaio 2019)– Lasi prepara per una giornata scoppiettante, un turno che può dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Trasferta per l’Arsenal sul campo del West Ham, il Liverpool alla ricerca del riscatto contro il Brighton. Match davanti al pubblico amico anche per il Chelsea che dovrà vedersela con il Newcastle. Domenica il big match tra Tottenham e Manchester United.WEST HAM-ARSENAL GOAL BRIGHTON-LIVERPOOL 2 BURNLEY-FULHAM X2 LEICESTER-SOUTHAMPTON 1 CHELSEA-NEWCASTLE 1+OVER 1,5 TOTTENHAM-UNITED OVER SCARICA GRATIS L’APP DIPER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUL'articolo, idi