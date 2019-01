Produzione industriale | il crollo da scenari mondiali e da dubbi su politiche Governo

Luigi Di Maio - la Produzione industriale è ko ma lui annuncia l'arrivo di un 'boom economico' : Probabilmente non ve ne siete accorti. 'Ma un nuovo boom sta per arrivare'. Mica chiacchiere in libertà , o forse sì, ma il frutto del pensiero del ministro che ha la responsabilità dello sviluppo ...

Crolla la Produzione industriale. Ma Di Maio rilancia : “Possibile un nuovo boom economico” : Crolla la produzione industriale a novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall’Istat è scesa dell’1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell’anno scorso la...

Crolla Produzione industriale e governo pensa a migranti e reddito cittadinanza : Crolla la produzione industriale e il governo pensa a migranti e reddito cittadinanza. Implacabili i numeri di novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall'Istat e' scesa dell'1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell'anno scorso la produzione e' ...

