Probabili formazioni Inter Benevento | diretta tv | tanti big in panchina per il

La Liga 19a giornata - le Probabili formazioni di Athletic-Siviglia - 13/1/2019 : probabili formazioni Athletic Club-Siviglia, 19a giornata de La Liga, 13/1/2019Secondo di tre incontri che vedono opposti Athletic e Siviglia, con questo match di campionato che si inframezza tra i due di Copa del Rey (l’andata, sempre giocata al San Mames, ha visto gli andalusi imporsi per 3-1).Entrambi i tecnici rimettono dentro la formazione migliore, per non perdere terreno in una classifica totalmente all’opposto. Specialmente i baschi ...

Probabili formazioni Lazio : Correa out : Correa out per un attacco influenzaleIl mister Simone Inzaghi, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida casalinga contro il Novara, in programma oggi sabato 12 gennaio alle ore 15:00. Sono out Caceres e Basta, entrambi in cerca di nuove mete nel mercato di riparazione, oltre ai già squalificati Cataldi, Rossi e Radu. C’è anche la prima convocazione per il portoghese Jorge Silva:Portieri: Guerrieri, Proto, ...

Roma-Entella Probabili formazioni Coppa Italia : Kluivert dal 1' minuto : ROMA ENTELLA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 21, l’Olimpico di Roma, sponda giallorossa, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Eusebio Di Francesco e i bianchi liguri di Roberto Boscaglia formazione che milita in Serie C. In palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, […] L'articolo Roma-Entella probabili formazioni Coppa Italia: Kluivert dal 1′ minuto proviene ...

Cagliari-Atalanta Probabili formazioni Coppa Italia : sfida Pavoletti-Zapata : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 17:30, alla Sardegna Arena avrà luogo Cagliari-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo la squadra di Rolando Maran e la formazione di Gian Piero Gasperini, squadre che si contenderanno il passaggio del turno ai quarti di finale della seconda […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: sfida Pavoletti-Zapata ...

Diretta Sampdoria-Milan ore 18 : Probabili formazioni e come vederla in tv : ROMA - Quella di oggi allo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà la gara numero 12 tra Sampdoria e Milan in Coppa Italia . Bilancio più che positivo per i rossoneri, otto vittorie, solo tre quelle dei ...

Diretta Bologna-Juventus ore 20.45 : Probabili formazioni e come vederla in tv : BOLOGNA - Primo impegno ufficiale del nuovo anno per la Juventus. I bianconeri fanno visita al Bologna per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara è in programma alle ore 20.45 allo stadio Dall'...

Napoli-Sassuolo Probabili formazioni Coppa Italia : Ancelotti rilancia Verdi : NAPOLI SASSUOLO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 20.45, il San Paolo di Napoli apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Ancelotti e i neroVerdi di Roberto De Zerbi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia: Ancelotti rilancia Verdi ...

Inter-Benevento Probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Torino-Fiorentina Probabili formazioni Coppa Italia : poco turnover per Mazzarri e Pioli : TORINO FIORENTINA probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 15, lo stadio Olimpico di Torino apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Mazzarri e la viola di Pioli, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. La gara […] L'articolo Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia: poco turnover per Mazzarri e Pioli ...

Sampdoria-Milan Probabili formazioni Coppa Italia : Paquetà dall’inizio : SAMPDORIA MILAN probabili formazioni – Il dubbio di Gattuso è di quelli consistenti, schierare la formazione titolare e cercare il passaggio del turno contro la Sampdoria di Giampaolo oppure conservare le energia in vista della finale di SuperCoppa Italiana in programma a Gedda in Arabia Saudita il 16 gennaio? La sensazione è che il tecnico […] L'articolo Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia: Paquetà dall’inizio ...

Lazio-Novara Probabili formazioni Coppa Italia : Inzaghi punta su Caicedo : LAZIO NOVARA probabili formazioni – Oggi pomeriggio, inizio ore 15, l’Olimpico di Roma, sponda biancoceleste, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Simone Inzaghi e i blu piemontesi di William Viali, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia: Inzaghi punta su Caicedo ...

Bologna-Juventus Probabili formazioni Coppa Italia : Spinazzola dal 1' : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di stasera, inizio ore 20.45 tra Bologna e Juventus. I bianconeri faranno visita ai rossoblù allo stadio Dall’Ara per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La è tornata a lavoro l’8 gennaio. Spazio al programma lavorativo post vacanze e […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: Spinazzola ...

Sampdoria-Milan - Coppa Italia oggi : orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : oggi (sabato 12 gennaio) alle ore 18.00 si giocherà Sampdoria-Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova vedremo una partita che si preannuncia molto combattuta, tra due squadre che sono divise da due soli punti in classifica in Serie A e ora si giocheranno un posto tra le migliori otto del torneo. Tra i rossoneri Gattuso potrebbe schierare subito titolare Paquetà e spera di rivedere al top ...

Lazio-Novara - Coppa Italia oggi : orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming. Le Probabili formazioni : E’ già tempo di tornare in campo per la Lazio di Simone Inzaghi, che quest’oggi se la vedrà con il Novara, nella sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, in quello che sulla carta appare come un impegno agevole, ma comunque non da sottovalutare, avendo perso solamente in tre occasioni in stagione, a fronte di ben undici pareggi. La gara avrà inizio alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmessa ...