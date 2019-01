Pro Tav oggi in piazza a Torino | c' è anche la Lega |Appendino | fanno sorridere | Salvini

Torino - la Lega in piazza con i Pro Tav - Botta e risposta tra sindaco Appendino e Salvini : La Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav . "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega | Appendino attacca : "Fanno sorridere" | Salvini : "Sono sempre stato favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Calendario Champions League 2019 - il Programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Rai Sport - Coppa Italia Tim Cup 2018/2019 Ottavi - Programma e Telecronisti : In attesa dell'inizio del girone di ritorno del campionato di serie A, il weekend (diretta Rai) che sta per cominciare sarà dominato, dal punto di vista calcistico, dalla Coppa Italia. Il tabellone è allineato a livello degli Ottavi di finale, ai quali sono arrivate tredici squadre di serie A, una di B, il Benevento, e ben due di C, il Novara e la Virtus Entella. Il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e Programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Coppa Italia 2019 calcio - ottavi di finale : date - Programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte : la Lega? Nessun Problema : Tradotto: lo stop ai lavori non è un'opzione possibile per la Lega tanto più in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia. Ma qualche aggiustamento è possibile, ...

Tav - Salvini : "Non possiamo fermare referendum Proposto da cittadini - la mia posizione rimane uguale" : 'Tav? Fatemi leggere l'analisi, se portiamo il referendum propositivo perché siano i cittadini, figurati se possiamo impedirlo, la mia posizione era e rimarrà uguale'. Lo ha detto il ministro dell'...

'Prospettive e opportunità per il rilancio del territorio' - tavola rotonda con il sottosegretario Guidesi - il senatore Paolo Arrigoni e l'... : "Si tratta di un'iniziativa molto importante, volta a evidenziare le esigenze prioritarie del Piceno e del sud delle Marche" ha aggiunto la Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e ...

Matteo Salvini - Lega Pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Una Proposta di referendum Sì Tav c'è già - ma è ferma da due mesi : Di referendum sulla linea Alta Velocità Torino – Lione, in questi giorni, ne parlano un po' tutti, dal ministro dell'Interno Matteo Salvini a diversi presidenti delle Regioni, una schiera guidata dal piemontese Sergio Chiamparino e dal lombardo Attilio Fontana. La consultazione popolare potrebbe servire per aiutare l'esecutivo a decidere il destino del Tav italo-francese dopo l'arrivo degli esiti dell'analisi costi-benefici. A ...

Salvini rilancia : nessuno pretende che Progetto Tav non si tocchi - ma si vada avanti : Tav: "nessuno pretende che il progetto non si tocchi, pero' io voglio un'Italia del si' che vada avanti e non che torni indietro". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando della Tav. Quindi revisione non significa cancellazione? "Esatto" ha risposto Salvini a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl, a Milano.

Weekend lungo in compagnia degli ottavi di Coppa Italia : i Pronostici di William Hill : Si parte sabato pomeriggio con il match che vede la Lazio ospitare il Novara, al momento a metà classifica nel campionato di Lega Pro. I pronostici di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono tutti a favore dell’undici biancoceleste (1.18), soprattutto considerata la volontà dei ragazzi di Inzaghi di mantenere alto il livello di gioco, anche in vista degli obiettivi di campionato. La vittoria, poco probabile, dei giovani ...

Tav - Conte : Governo valuterà - Lega in piazza non è un Problema : Roma, 11 gen., askanews, - 'Non è un problema che scenda in piazza la Lega o M5s. noi per quanto riguarda il Governo abbiamo i soggetti coinvolti direttamente e le comunità locali. Dateci il tempo di ...