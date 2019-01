Previsioni Meteo | l’Inverno è al giro di boa | netta “riscaldata” nelle prossime ore

Meteo - Previsioni del tempo dal 13 al 20 gennaio : temperature più miti - poi torna il freddo : La circolazione fredda è ormai agli sgoccioli, dopo aver causato una fase di Meteo invernale con nevicate ancora una volta più significative sulle regioni adriatiche. Il culmine dell’ondata di freddo è stato già raggiunto, ma l’afflusso freddo artico, proveniente dai Balcani, proseguirà ancora in parte sabato per poi affievolirsi sempre di più. In Italia giungeranno correnti un po’ più miti, ma sempre dai quadranti ...

Meteo - le Previsioni di sabato 12 gennaio - : Torna il sereno sulla maggior parte delle regioni italiane, dopo l'ondata di maltempo che ha creato non pochi disagi al Centro-Sud. Temperature in lieve aumento quasi ovunque e venti deboli su tutta ...

Previsioni Meteo Sardegna : il gelo artico lascia il posto al maestrale a 80 km/h : Da lunedì il gelo artico abbandonerà la Sardegna ma già da domenica si registreranno forti raffiche di maestrale, che dovrebbe toccare picchi di 75-80 km/h, secondo quanto previsto dal Servizio Meteo dell’Aeronautica di Decimomannu. Le coste occidentali saranno quelle più esposte. “Le masse d’aria di origine continentale stanno tenendo le temperature al di sotto della media del periodo ma si sta allontanando definitivamente. ...

Meteo - il weekend è (quasi) salvo : le Previsioni per sabato e domenica : sabato bel tempo su molte regioni. Da domenica e soprattutto lunedì 14 invece un rinforzo delle correnti nord occidentali...

Meteo Roma : Le Previsioni per sabato 12 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale prevista giornata all’insegna del sole prevalente nel corso delle ore diurne del sabato, cieli sereni anche in serata. Nel Lazio tempo generalmente stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente sereni al mattino e al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani sabato 12 gennaio Giornata all’insegna del sole prevalente nel corso delle ore diurne del sabato, cieli sereni anche in serata. Deboli ...

Previsioni Meteo per il fine settimana : Roma - L'aria fredda di matrice continentale che continua ad affluire verso l'Italia avrà una storia anche nell'arco del weekend, in particolare nella giornata di sabato quando le regioni interessate dal flusso saranno ancora diverse seppur concentrate tutte al Centro Sud. In compenso il campo barico più elevato garantirà una maggiore stabilità atmosferica. Dalla sera di sabato invece a quanto pare assisteremo ...

Meteo - le Previsioni di domani venerdì 11 gennaio - : Entra nel vivo l'ondata di maltempo che attanaglia il Centro Sud Italia. Le regioni adriatiche saranno anche venerdì quelle più esposte al freddo e all'instabilità. Neve fino in pianura è attesa su ...

Neve al Centro-Sud : scuole chiuse in Sardegna e Calabria/ Ultime notizie - peggiorano Previsioni Meteo weekend : Neve e allerta meteo al Centro-Sud, peggiorano previsioni nel weekend: 5 Regioni con scuole chiuse, Sicilia, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Basilicata

Previsioni Meteo Umbria : attesa nuova perturbazione nelle prossime ore : Secondo le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Protezione civile regionale dell’Umbria, nella regione nelle prossime ore è attesa una nuova perturbazione con possibili precipitazioni nevose, in particolare a ridosso della dorsale appenninica. A partire dal pomeriggio, sul versante orientale della regione, sono previste nevicate tra i 500 e 700 metri di quota, in abbassamento fino ai 300 metri in serata. Previsto anche un calo ...

Meteo Roma : Le Previsioni per venerdì 11 gennaio : Meteo Roma. Prevista nella Capitale giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia nella mattinata sia poi al pomeriggio. Nel Lazio cieli poco nuvolosi al mattino lungo la costa e sul Basso Lazio, soleggiato sui restanti settori. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 11 gennaio Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; cieli sereni anche nel corso della serata. ...

Meteo - le Previsioni di giovedì 10 gennaio | : L'Italia è alle prese con una nuova ondata di freddo che interessa maggiormente il versante adriatico e il Sud. giovedì è atteso un ulteriore calo termico ma non si ripeteranno i valori polari della ...

