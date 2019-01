Porto Torres | Di Maio battezza il “reddito energetico” del sindaco M5s | ‘Pannelli

Di Maio a Porto Torres per presentare il “reddito energetico” del sindaco M5s Wheeler : “Modello che esporteremo” : A Porto Torres i 5 stelle sperimentano “il reddito energetico“. E per inaugurare il progetto, in Sardegna sono arrivati il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. “E’ un modello che esporteremo in tutta Italia”, ha detto il leader M5s. “Con questo progetto”, ha aggiunto Fraccaro, “la città diventa capitale mondiale delle politiche energetiche, ...

Porto Torres. Odissea per il Cruise Roma Grimaldi diretto a Barcellona : Incubo per all’incirca 390 passeggeri del traghetto Cruise Roma della Grimaldi partito da Porto Torres (Sassari) e diretto a Barcellona.

Porto Torres. Incendio in via Piemonte : morto Gavinuccio Cau - intossicata Anna Bono : Tragedia in provincia di Sassari. Gavinuccio Cau, 25 anni, è morto intossicato dal fumo della sua abitazione all’ultimo piano di

Sassari - incendio in una casa a Porto Torres : 25enne muore intossicato - grave la madre : I vigili del fuoco sono riusciti a portare fuori dall'appartamento ma madre e il figlio: per il giovane i tentativi di rianimazione si sono però rivelati inutili. La donna è in gravi condizioni. Ancora sconosciute le cause del rogo, divampato intorno alle 4.

Incendio a Porto Torres - un morto e una donna ferita : Le fiamme in una palazzina al quinto piano notate da un carabiniere di pattuglia. L'ipotesi di un cortocircuito come origine del rogo