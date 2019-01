Più passeggeri su Alitalia Ma la compagnia perde quote di mercato

Giana : «Atm - record di passeggeri e 100 mila sanzioni in Più» : Arrigo Giana Arrigo Giana, direttore generale di Atm, come si chiude il 2018? «Nel migliore dei modi considerato che è stato l'anno record per il numero di passeggeri trasportati. Ci aspettiamo di ...

Swiss : in novembre 4 - 7% di passeggeri in Più : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia