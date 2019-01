PEUGEOT eF01 VINCE IL PREMIO JANUS DELL' INDUSTRIA

PEUGEOT eF01 : la bici elettrica anti traffico che elimina lo stress [FOTO e PREZZO] : Bastano meno di dieci secondi e tre movimenti (che possono essere effettuati in qualsiasi ordine) per aprire o ripiegare questa incredibile bici elettrica L’Istituto Francese del design ha assegnato il premio JANUS dell’industria alla bicicletta pieghevole ad assistenza elettrica Peugeot eF01 in occasione della cerimonia che si è svolta il 17 dicembre 2018 al Quai d’Orsay, a Parigi. Il concetto di “mobilità dell’ultimo chilometro” ...