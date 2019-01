Perde 35 mila euro al supermercato | restituiti

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano Perde con il Bayern Monaco 93-87 : Bayern Monaco-Olimpia Milano, la cronaca Pianigiani regala a Bertans un posto in quintetto e ha ragione, visto che il lettone con appena due tiri segna 6 punti in un amen e regala all'AX un piccolo ...

Milano Barcellona - risultato finale 85-90 - : James non basta - l'Olimpia Perde in casa - Eurolega - : Eurolega, diretta Olimpia Milano Barcellona: info streaming, risultato live e cronaca in diretta della sedicesima giornata di Eurolega di basket

La Moda Uomo arriva a Milano - tutti gli appuntamenti da non Perdere : Dopo una London Fashion Week Men’s che ha consolidato sempre più la sua reputazione di paradiso delle nuove tendenze, tra tanto sartoriale made in Britain e persino qualche Pokémon (vedere per credere: la sfilata di Bobby Abley) e un Pitti 95 che ha celebrato diversi temi interessanti tra cui sostenibilità, creatività koreana e abbigliamento personalizzabile (per gentile concessione di Y/Project), arriva il turno di ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano Perde 90-85 con il Barcellona : Olimpia Milano-Barcellona, la cronaca Brooks parte in quintetto e si fa sentire sui due lati del campo, consentendo a Milano di comandare il gioco nelle prime battute del match , 8-7 al 4', . La ...

Borsa - Apple Perde il 10% : ecco perché. Wall Street giù. Milano - spread vola a 275 : Choc in Borsa dopo le prospettive di crescita al ribasso comunicate da Cupertino. Gli analisti tagliano il 'prezzo obiettivo'. A Piazza Affari il differenziale risale ai livelli del 18 dicembre scorso

Beppe Grillo - tonfo sul web : il comico Perde 30mila posizioni : Il tonfo di Beppe Grillo. Era il re del web, il campionissimo, numero sette al mondo, dei blog, secondo la rivisita Forbes. Ma ora ha perso trentamila posizioni, stando alle ultime rilevazioni ...

Il comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso - -6 - 44% - - Perde molto STMicroelectronics : Andamento depresso per l'indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'indice tecnologico dell'Area Euro. Il FTSE Italia Technology ha ...

Dalla gloria di Forbes a 2mila like Il blog di Grillo Perde 30mila posizioni : ... in poco più di un minuto e mezzo ha evitato di affrontare ogni argomento di attualità politica. Pochissimi titoli di giornali, viralità ridotta al lumicino. 2mila e 617 mi piace su Facebook, 361 ...

Dalla gloria di Forbes a 2mila like Il blog di Grillo Perde 30mila posizioni : Se da personaggio televisivo popolare ti diverti a distruggere computer da un palco e in seguito, da star mondiale del web, ti scagli contro la Tv, impedendo ai tuoi adepti di apparire in video perché "i talk show uccidono", corri il rischio di scomparire da entrambi gli schermi. Potrebbe essere questa la morale della favola dietro l'eclissi mediatica di Beppe Grillo: prima celebre comico catodico, poi visionario profeta di internet, infine ...

BORSA MILANO negativa - in calo le banche - Perde terreno anche Fca : Continua in rosso la seduta di Piazza Affari, segnata, come anche le altre borse europee, dalle preoccupazioni per la crescita globale, le tensioni commerciali internazionali e l'instabilità politica. Non arrivano notizie positive dai dati macro europei e cinesi pubblicati in mattinata, che indicano quasi tutti un rallentamento della crescita della manifattura, a eccezione di quello ...

Botti di Capodanno - a Milano un 23enne Perde un avambraccio. 37 feriti a Napoli Una 36enne è in fin di vita a Benevento : E’ stata festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all’uso dei Botti. In provincia di Milano un giovane di 23 anni è in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa. Il giovane, sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale milanese di Niguarda e ha ...

Botti - grave un ragazzo nel milanese. Un altro Perde mano a Bardonecchia. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Festa nelle piazze di tutta Italia per l'inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all'uso dei Botti. In particolare in provincia di Milano un giovane...

Milano - 23enne ferito per i botti di Capodanno : mano da amputare/ Napoli - 13enne Perde due dita per un petardo : Milano, 23enne ferito per i botti di Capodanno: mano destra dilaniata e forse amputare. Napoli, 13enne perde due dita per un petardo.

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di botti e petardi : 37 feriti a Napoli - un ragazzo Perde una mano nel Milanese : Il divieto di utilizzare botti e petardi, sancito da quasi tutte le città italiane, è stato abbondantemente ignorato. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma il numero di interventi dei vigili ...