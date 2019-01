Per il bomber Miura gol da qui all’eternità

Calciomercato Serie B : Lecce vuole il bomber - Mazzeo richiesto - Perugia e Foggia attive : Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato. Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai Calciomercato per le 19 società della Serie cadetta. Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella ...

I giovani calciatori in rampa di lancio : il fenomeno del centrocampo - l’uomo di ‘Personalità’ ed i bomber dal futuro assicurato : E’ da poco andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A ma è già il momento di pensare al prossimo turno che regalerà un match che non ha bisogno di grandi presentazioni, quello tra Juventus ed Inter. La squadra di Massimiliano Allegri continua l’impressionate marcia scudetto, i bianconeri hanno sempre vinto in campionato, solo un pareggio nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Il Napoli non ha ...

Atletico Madrid - pessime notizie Per Diego Costa : i colchoneros su un bomber della Serie A? : Tegola pesantissima per l’Atletico Madrid, che per i prossimi tre mesi dovrà rinunciare alle prestazioni di Diego Costa: l’attaccante, infatti, è costretto ad operarsi al piede sinistro e i colchoneros, per non farsi trovare impreparati agli ottavi di finale di Champions League, potrebbero essere costretti a tornare sul mercato. La ricostruzione definitiva del quinto metatarso richiederà due mesi di semplice riposo e poi i ...

Bomber dimenticati : Anthony Yeboah - Perla d’Africa : Non vinse nulla ma segnò dovunque: Saarbrucken, Eintracht, Leeds e Amburgo. E non erano mai gol banali: come quello al Liverpool in Premier League di Stefano Ravaglia Chissà dov’era la sera del 2 luglio 2010. Certamente davanti alla tv, sul divano, e non osiamo immaginare quanto abbia sobbalzato, dato l’esito finale. Mondiale in Africa, nella sua Africa: il Ghana, la sua patria, gioca i quarti di finale contro ...

Diretta Viterbese Casertana / Streaming video e tv : grandi numeri Per bomber Castaldo - Serie C 2018 Girone C - - IlSussidiario.net : Diretta Viterbese Casertana, info Streaming video e tv: i laziali hanno giocato solo tre partite in questa Serie C, e le hanno perse tutte.