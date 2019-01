Parigi | incendio ed esplosione per fuga di gas | 2 morti | 8 feriti gravi Anche

ilfattoquotidiano

: #Parigi, incendio dopo un'esplosione per una fuga di gas in zona #Opera: diversi feriti - Agenzia_Ansa : #Parigi, incendio dopo un'esplosione per una fuga di gas in zona #Opera: diversi feriti - SkyTG24 : #UltimOra #Parigi, prefettura: esplosione dopo un incendio. Testimoni: diversi feriti e un morto #canale50 - filippo898 : RT @FQLive: #ULTIMORA PARIGI, MINISTRO DELL'INTERNO: '4 MORTI E 8 FERITI GRAVI NELL'ESPLOSIONE DELLA BOULANGERIE' -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Prima l’, poi una fortesentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di. Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di unadi gas. Due persone sono morte e 8 sono ferite in maniera grave, compresa una donna italiana, originaria di Trapani, che lavora in un hotel vicino al luogo dell’e che è stata trasportata all’ospedale Lariboisiere. In tutto sono 36 le persone coinvolte. Attorno all’ora di pranzo, il ministro dell’Interno Christophe Castaner aveva parlato di “quattro, due civili e due pompieri”, ma è stato corretto poco dopo dalla prefetturana che ha comunicato il decesso di 2 vigili del fuoco. Mentre non ci sono, al momento, vittime tra i civili.Coinvoltoun altro italiano, ma ...