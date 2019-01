Parigi | gilet gialli in piazza della Bastiglia Strade e piazze blindate

Gilet gialli riuniti a Bercy - diretti a Parigi : I Gilet gialli, per il 9/o atto della loro protesta, sono riuniti a Bercy , periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e Finanze. I primi gruppi arrivati sono pacifici e a volto scoperto. Secondo uno dei leader, Eric Drouet, sono diretti a Bastiglia, quindi agli Champs-Elysees e all'Arco di Trionfo.

Gilet gialli ora diretti a Parigi : ANSA, - Parigi, 12 GEN - I Gilet gialli, per il 9/o atto della loro protesta, sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e Finanze. I primi gruppi arrivati sono pacifici e a volto scoperto. Secondo uno dei leader, Eric Drouet, sono diretti a Bastiglia, quindi agli Champs-Elysees e all'Arco di Trionfo. Tutte le ...

Gilet gialli ora diretti a Parigi : ANSA, - Parigi, 12 GEN - I Gilet gialli, per il 9/o atto della loro protesta, sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e Finanze. I primi gruppi arrivati sono pacifici e a volto scoperto. Secondo uno dei leader, Eric Drouet, sono diretti a Bastiglia, quindi agli Champs-Elysees e all'Arco di Trionfo.

Gilet gialli - cresce la tensione Non solo Parigi - migliaia a Bourges : I 'Gilet gialli' tornano in piazza per l'atto nono di protesta contro il governo. Il ministero dell'Interno teme che i manifestanti saranno di piu', rispetto alla settimana scorsa, e piu' agguerriti. Sabato scorso sono scese in piazza 3.500 persone a Parigi, 5 mila a Bordeaux e 50 mila in tutta la Francia. Segui su affaritaliani.it

Milano - al via la settimana della Moda uomo - Parigi teme i «gilet» : Le fashion week di New York si sono progressivamente ridotte a contenitori di eventi più simili a spettacoli che a sfilate e presentazioni. I grandi nomi della Moda americana, capeggiati da Ralph ...

Gilet - Parigi : soldi Italia a casseurs? : 0.00 La ministra francese Marle'ne Schiappa, intende verificare la presenza "di potenze straniere" che finanziano le collette on-line a favore dei "casseurs e delle violenze" alle manifestazioni dei Gilet Gialli, a cominciare dall'Italia. "Chi finanzia le violenze, chi finanzia i casseurs?", si è chiesta ai microfoni di France Inter la fedelissima del presidente Macron, evocando "potenze straniere",tra cui l'Italia,"viste le posizioni di certi ...

Gilet gialli - Parigi evoca soldi da Italia ai casseurs. Francia allude a M5s e Lega? : La segretaria di Stato francese all'Eguaglianza di genere Marle'ne Schiappa intende verificare se "ci sono potenze straniere" che finanziano le collette on-line a favore dei "casseurs e delle violenze" alle manifestazioni dei Gilet gialli, a cominciare dall'Italia. "Chi finanzia le violenze, chi finanzia i casseurs?", si e' chiesta ai microfoni di France Inter la fedelissima di Macron evocando "potenze straniere", tra cui l'Italia, "viste le ...

I gilet gialli fanno spostare le sfilate di Parigi : La stagione natalizia - che in Francia come in tutto il mondo occidentale vale almeno il 30% delle vendite annue dei negozi - è stata r ovinata dai week end di protesta di dicembre . Forse qualcuno ...

La polemica con Parigi non frena Di Maio : 'Presto un incontro con i gilet gialli' : Il leader dei Cinquestelle annuncia di voler incontrare esponenti del movimento di protesta che diventerà partito; obiettivo creare nuove alleanze in vista delle europee. Salvini a Varsavia per ...

La polemica con Parigi non frena Di Maio 'Presto un incontro con i gilet gialli' : Il leader dei Cinquestelle annuncia: 'Presto un incontro con esponenti del movimento di protesta francese' che diventerà partito; obiettivo creare nuove alleanze in vista delle europee. Salvini oggi a ...

Gilet gialli - da Di Maio sfida aperta a Parigi : "Macron ci paragonò alla lebbra - ipocriti" | Andrà a Strasburgo con Di Battista per le alleanze in vista delle Europee : E' scontro tra Di Maio e il governo francese. Il vicepremier ora lavorerà a nuove alleanze per le elezioni Europee: ieri il vertice con Di Battista e Casaleggio.

Di Maio elogia i gilet gialli : 'Siamo con voi'. Ira di Parigi : 'Imparate a fare pulizia a casa vostra' : E' polemica per il sostegno del vice presidente del Consiglio e leader dei Cinquestelle alle proteste del movimento, nato sui social, contro il presidente francese Macron -

Di Maio elogia i 'gilet gialli' : Siamo con voi'. Ira di Parigi : 'Imparate a fare pulizia a casa vostra' : E' polemica per il sostegno del vice presidente del Consiglio e leader dei Cinquestelle alle proteste del movimento, nato sui social, contro il presidente francese Macron -

Di Maio incita i gilet gialli - l'ira di Parigi : «Fate pulizia in casa vostra» : È di nuovo scontro tra Italia e Francia, ma stavolta sul fronte dei gilet gialli. Nel giorno che sancisce la fine delle feste, e forse anche l'inizio della campagna per le europee di...