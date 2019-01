Parigi | forte esplosione in centro | 36 feriti | Grave una italiana | Foto e video

Forte esplosione in una panetteria del centro di Parigi : 20 feriti - 2 gravi : Una fortissima esplosione ha scosso a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. La Prefettura di Parigi ha reso noto che "un incendio in un negozio, seguito da una Forte esplosione" si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso".Ci sono 20 feriti ...

Parigi - forte esplosione in centro. Ci sono feriti : palazzo in fiamme vicino all'Opera : Una forte esplosione è stato udita nel nono arrondissement di Parigi. Lo riferisce la polizia. Ci sono feriti. In fiamme un palazzo vicino all'Opera, secondo alcune testimonianza su Twitter. Si teme possa trattarsi di un attentato. Leggi anche: "Rischiate esercito di kamikaze". L'incubo islamico sug

