Parigi | esplosione in panetteria a Opéra | 3 morti | feriti tre italiani Grave ragazza

Esplosione in una panetteria di Parigi - 3 morti - feriti 3 italiani | Video| Foto : Si tratta di due pompieri e una cittadina spagnola. La deflagrazione in un panificio causata da una perdita di gas. Venti feriti: dodici sono gravi, tra loro ci sarebbe anche un’italiana

Parigi - esplosione per fuga di gas : tre morti. 36 feriti - grave un’italiana. Coinvolti videomaker di Cartabianca e Agorà : Prima l’incendio, poi una forte esplosione sentita in tutto il quartiere dell’Opera, nell’XI arrondissement di Parigi. Intorno alle 9 una panetteria (boulangerie) a piano terra di un palazzo in rue de Trevise è andata in fiamme a causa di una fuga di gas. Tre persone sono morte: sono due pompieri e una cittadina spagnola. Tra i 37 feriti, 8 sono gravi. Tra loro c’è anche Angela Grignano, ...

Esplosione in una panetteria di Parigi - 3 morti - feriti 3 italiani | Video| Foto : Si tratta di due pompieri e una cittadina spagnola. La deflagrazione in un panificio causata da una perdita di gas. Venti feriti: dodici sono gravi, tra loro ci sarebbe anche un’italiana

Esplosione Parigi - gli amici di Angela Grignano su Fb : ” Forza guerriera” - era in Francia da 1 mese e mezzo [FOTO] : 1/35 ...

“Su Parigi ho grande fiducia” - scriveva Angela Grignano - l’italiana ferita nell’esplosione : La ragazza siciliana si era trasferita nella capitale francese da pochissimo: in un post pubblicato su Facebook il 31 dicembre le sue aspettative sulla nuova vita. Al al momento della deflagrazione si trovava all'Hotel Ibis, dove lavora come cameriera.Continua a leggere

Esplosione nella panetteria - l'italiana ferita : "Su Parigi ho grande fiducia e speranza" : Angela Grignano si era trasferita nella capitale francese da pochissimo: in un post pubblicato su Facebook il 31 dicembre le sue aspettative sulla nuova vita

Parigi - esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e 47 feriti (tre italiani) : Una panetteria del nono arrondissement a Parigi è esplosa a causa di una fuga di gas. Sono morti due pompieri, che erano intervenuti poco dopo le 8.30 per la fuoriuscita di gas ma non sono riusciti ad evitare la deflagrazione, e una donna spagnola che alloggiava in un albergo adiacente. Altre 47 persone sono rimaste ferite, dieci in modo grave tra ...

Parigi - esplosione in panetteria a Opéra : 3 morti - feriti tre italiani : Almeno tre persone sono rimaste uccise nell'esplosione della panetteria a Parigi, nei pressi dell'Opera. Tra i feriti ci sono anche tre italiani. Fumo, fiamme e macerie nella rue de Trevise a...

E' Angela Grignano la giovane di Trapani gravemente ferita nell'esplosione di Parigi : E' Angela Grignano la giovane di Trapani gravemente ferita nell'esplosione di Parigi. La giovane è originaria di Xitta. Ha 22 anni. Il padre ha un impresa di impianti elettrici e la mamma è casalinga. ...

Parigi - esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e 36 feriti (tre italiani) : Una forte esplosione è avvenuta in una panetteria nel nono arrondissement a Parigi. 3 persone sono morte, due vigili del fuoco e una cittadina spagnola. 36 persone sono rimaste ferite, di cui 12 gravi. C’è anche un donna italiana, Angela Grignano, originaria di Trapani, tra i feriti più gravi - cameriera in un hotel vicino al luogo dell’esplosione ...

Esplosione in una panetteria di Parigi - tre morti. Grave una giovane italiana : Una panetteria del nono arrondissement a Parigi e' esplosa a causa di una fuga di gas. Sono morti due pompieri, che erano intervenuti poco dopo le 8.30 per la fuoriuscita di gas ma non sono riusciti ad evitare la deflagrazione, e una donna spagnola che alloggiava in un albergo adiacente. Altre 47 persone sono rimaste ferite, dieci in modo Grave tra cui una ragazza italiana che lavora come cameriera all'hotel Ibis Styles situato a pochi passi dal ...

Parigi - fortissima esplosione nella zona dell'Opera : tre morti - grave un'italiana : Probabile fuga di gas. Un palazzo in fiamme in Rue de Trévise, l'esplosione in una panetteria: ci sono morti e molti feriti

Parigi - esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e 36 feriti (due italiani) : Una forte esplosione è avvenuta in una panetteria nel nono arrondissement a Parigi. 3 persone sono morte, due vigili del fuoco e una cittadina spagnola. 36 persone sono rimaste ferite, di cui 12 gravi. C’è anche un donna italiana, Angela Grignano, originaria di Trapani, tra i feriti più gravi - cameriera in un hotel vicino al luogo dell’esplosione ...

Esplosione in una panetteria di Parigi - tre morti. Due italiani tra i 37 feriti : Sale a tre morti il bilancio delle vittime dell'Esplosione avvenuta questa mattina in una panetteria nel centro di Parigi. Si tratta di una cittadina spagnola, secondo quanto riporta il sito di El Pais citando fonti della prefettura della polizia e del ministero degli Esteri spagnolo. Le stesse fonti informano che tra i 37 feriti vi è un altro cittadino spagnolo le cui condizioni non risultano essere gravi. Nell'Esplosione, che si ritiene sia ...