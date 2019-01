Paolo Condò | «Gli interessi Sky sono quelli dei tifosi di Genoa e Milan»

L’oroscopo del lavoro secondo Paolo Fox : Ariete come Jennifer GarnerToro come Penélope CruzGemelli come Angelina JolieCancro come Tom CruiseLeone come Jennifer LopezVergine come Blake LivelyBilancia come Dakota JohnsonScorpione come DrakeSagittario come Miley CyrusCapricorno come Sienna MillerAcquario come Michelle HunzikerPesci come Eva MendesGennaio uguale Winter Blues? Invece di farsi prendere dalla classica malinconia di fine ferie e dall’ansia del rientro al tran tran, ...

Casting per lo short film 'Scenario' e per 'Ciao Darwin' - condotto da Paolo Bonolis : Casting aperti per la ricerca di varie figure per un cortometraggio diretto da Jay Ruggiano e dal titolo provvisorio Scenario. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni per prendere parte alla nuova edizione del noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin. A tale proposito sono stati fissati nuovi Casting. Scenario Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo provvisorio Scenario, diretto da Jay Ruggiano, si ...

L'Oroscopo 2019 - cosa ci riserveranno gli astri secondo Paolo Fox : Come ogni fine anno il noto astrologo Paolo Fox ha illustrato il suo tradizionale oroscopo, svelando, nella trasmissione 'I Fatti vostri' di Rai Due, cosa ci riserveranno gli astri per il 2019. Un ...

Oroscopo 2019 secondo gli astrologi più seguiti : cosa prevedono Paolo Fox e Branko? : Come sarà il 2019? Con puntualità svizzera milioni di persone si affidano alla lettura delle stelle per prevedere il proprio futuro amoroso, lavorativo, economico o legato alla propria salute. Spopolano dunque le previsioni dell’Oroscopo dei più importanti astrologi, ecco una guida segno per segno per scoprire come saranno i prossimi 365 anni secondo Paolo Fox e Branko. SEGNI DI FUOCO: 1) ARIETE (nati dal 21 marzo al 19 aprile) “Per ...

Roma - secondo il quotidiano il Foglio indagato Paolo Simioni - presidente e direttore generale dell'Atac : secondo quanto riportato dal sito de Il Foglio il presidente e direttore generale di Atac Paolo Simioni sarebbe indagato. «A quanto risulta in esclusiva al Foglio - si legge sul sito del...