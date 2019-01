Pallavolo – Modena Volley stringe un’importante partnership con Moxoff | Data Science al

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...

Pallavolo - Serie A : l’Azimut Modena impone su Ravenna la legge del PalaPanini : Azimut Leo Shoes Modena vittoriosa contro la Consar Ravenna nella terza giornata di ritorno della Superlega Oltre 4800 spettatori affollano il PalaPanini per la sfida tra Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Consar Ravenna nella terza giornata di ritorno della Superlega. Prima del match viene consegnato a Coach Andrea Tomasini, una delle colonne del settore giovanile di Modena Volley, il premio intenditore Parmareggio. l’Azimut Leo ...

Pallavolo – Modena - Simone Anzani suona la carica : “contro Ravenna non dovremo mai abbassare l’attenzione” : Simone Anzani carica i compagni in vista della sfida di Modena contro Ravenna nella speciale giornata del ‘Parmareggio Day’ Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match di domenica con la Consar Ravenna. A disposizione dei media Simone Anzani: “I primi quattro mesi a Modena? Innanzitutto, abbiamo raggiunto un primo importante traguardo conquistando la ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena si impone 3-0 su Castellana davanti ai 4800 del PalaPanini : L’Azimut Leo Shoes Modena chiude il 2018 con un importante successo: gli emiliani trionfano 3-0 su Castellana Un PalaPanini con oltre 4600 spettatori accoglie la gara tra L’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la BCC Castellana Grotte nella seconda giornata di ritorno della Superlega. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Pinali è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - Velasco bacchetta il Modena : “sono arrabbiato con i miei ragazzi” : L’allenatore della formazione emiliana ha parlato in vista del match di domenica contro Castellana Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del match di domenica con Castellana del Coach Julio Velasco: “non ho parlato coi ragazzi dopo la gara di Sora, lo farò oggi, ero e sono arrabbiato per la gara perché nel quarto set dovevamo chiudere il match ed abbiamo perso un punto importante e soprattutto perché ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Modena vince la battaglia con Sora - gli uomini di Velasco prevalgono 3-2 : La formazione di Velasco riesce a prevalere su Sora, regalando però agli avversari un punto importante per la classifica Un PalaCoccia con buonissimo pubblico accoglie la gara tra la Modena di Velasco e Sora nel boxing day del volley italiano. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Pinali è l’opposto con Zaytsev fermo ai box per infortunio, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani con Mazzone ...

Pallavolo – Infortunio Zaytsev : l’Azimut Modena aggiorna sulle condizioni dello Zar : Ivan Zaytsev costretto ad un breve stop per Infortunio: il comunicato stampa dell’Azimut Modena Volley Un felice ma ‘amaro’ Natale per Ivan Zaytsev: nell’ultima sfida con l’Azimut Modena il giocatore italiano ha rimediato un fastidioso Infortunio che adesso lo terrà lontano dal campo per un po’ di tempo. Ieri pomeriggio l’Azimut Modena ha diramato un breve comunicato dove aggiorna sulle condizioni ...

Pallavolo – Domenica è il Bulloneria Day : regalo speciale per i primi 2500 spettatori di Modena-Verona : Domenica è il Bulloneria Day, continua la prevendita anche per la gara con Castellana con la promozione studenti attiva! Il match di Domenica tra Azimut Leo Shoes Modena Volley e Calzedonia Verona è il Bulloneria Emiliana day, ai primi 2500 spettatori della partita di campionato di Domenica verranno distribuite gratuitamente le magliette con l’hastagh #ANCHEIOTIFOMODENA. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti su ...

Pallavolo – Modena presenta la maglia di riscaldamento Bompani Champions League : Stamattina presentazione maglia riscaldamento Bompani Champions League: nella conferenza stampa coach Velasco ha esortato il pubblico di Modena a sostenere la squadra Si è tenuta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione della nuova maglia da riscaldamento brandizzata Bompani per la Champions League. “Bompani ha scelto di far rivivere una maglia storica e insolita per rendere omaggio a un periodo glorioso della ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena sconfitta in trasferta a Trento : L’Azimut Leo Shoes Modena perde in trasferta contro l’Itas Trentino per 1-3 in un palazzetto sold-out Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena vengono accolti alla BML Group Arena da un altro soldout per i gialli nella sfida che vede di fronte le squadre di Angelo Lorenzetti e Julio Velasco. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e ...

Pallavolo – Milano-Modena - si punta al soldout del Forum : è record - 9600 biglietti venduti in 24 ore : Numeri incredibili di vendite per la società del presidente Fusaro: si punta al sold out contro Modena con 12000 spettatori La Revivre Axopower Milano punta al sold out contro Modena per la sfida di domenica 13 gennaio 2019 al Mediolanum Forum. A soli 24 ore dall’apertura delle vendite, avvenuto giovedì 13 alle ore 15, sono infatti già stati venduti 9600 biglietti, che rappresentano un vero e proprio record per una partita di volley in ...