Pallanuoto | Serie A1 2019 | Ortigia | tre punti di platino Il Savona ringrazia Milakovic e

3T Frascati Sporting Village (Pallanuoto) - Spiezio : «Scendere in serie C? Non è stato un problema» : Roma – E’ stato il “supercolpo” di mercato del 3T Frascati Sporting Village. Valerio Spiezio, centroboa classe 1976 con una lunga carriera nelle massime categorie nazionali della pallanuoto (nel suo curriculum ci sono cinque anni in A1 con le calottine di Roma, Anzio, Bogliasco, Civitavecchia e Lazio e oltre venti in A2 costellati sempre da tantissimi gol), è andato a rinforzare il gruppo della serie C maschile che sarà guidato da coach ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime della classe. Tonfo Roma a Bogliasco - ok Florentia e Quinto : Turno interlocutorio per le prime della classe della Serie A1 di Pallanuoto: nella 12ma giornata del massimo campionato italiano successi per Brescia, Pro Recco e Sport Management. Vittorie larghe per Brescia (16-10 interno al Trieste) e Pro Recco (5-11 esterno all’Ortigia), mentre soffre la BPM, che passa per 12-13 in casa del Posillipo. Approfittano dello stop dei campani Florentia e Quinto, con i toscani che superano per 10-9 il Napoli, ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : dodicesima giornata. Big match tra Posillipo e BPM Sport Management : Si torna a giocare per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: terminata la lunga pausa natalizia, tornati i giocatori del Settebello dalla trasferta americana. In programma, come di consueto nella giornata di sabato, c’è il dodicesimo turno. Il big match di giornata è quello tra Posillipo e BPM Sport Management: alla Piscina Scandone si affrontano la quarta e la terza forza del campionato. Davanti invece non ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : anche la BPM vuole ospitare la Final Six. La FIN sceglierà Busto Arsizio? : La Final Six della Serie A1 di Pallanuoto potrebbe giocarsi a Busto Arsizio: la BPM Sport Management avanza la candidatura ad ospitare l’atto conclusivo del massimo campionato italiano alle piscine Manara. Un’avversaria in più per Brescia, che fin dall’inizio aveva mostrato interesse ad ospitare play-off e play-out. Non sono queste le uniche due alternative sul piatto però: ad inizio stagione era stata paventata anche la ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco batte e aggancia in vetta Brescia. BPM a -3 - pari il derby di Sicilia : Una partita stupenda Pro Recco-Brescia, piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri trovano l’aggancio dopo aver rimontato e battuto i lombardi per 12-11 in una sfida emozionante. Ne approfitta la BPM, che passa per 4-8 in trasferta contro il Napoli, e recupera punti punti pesanti portandosi a -3 dalla vetta. Nella corsa al quarto posto la Florentia crolla 12-7 fuori casa contro la Lazio, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : pari tra Roma e Padova - Catania allunga in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, sono soltanto quattro le gare disputate oggi per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. L’incontro di cartello tra Roma e Padova si conclude senza vincitori né vinti: 5-5 il risultato finale Come previsto senza storia le restanti sfide: Catania batte Florentia 11-5 e scappa in vetta guadagnando due punti sulle patavine, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : insidia Roma per Padova - Catania può tornare sola in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, saranno soltanto quattro le gare in programma domani per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Incontro di cartello tra Roma e Padova, con le capitoline che proveranno a scavalcare le patavine. Meno equilibrati, almeno sulla carta, gli altri incontri in programma: Catania-Florentia potrebbe far volare in testa da sole le ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match Pro Recco-Brescia - la BPM può approfittarne. C’è il derby di Sicilia : Senza dubbio sarà Pro Recco-Brescia il piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri cercano l’aggancio dopo aver perso anche l’appello per la sconfitta a tavolino contro il Posillipo e sfidano i lombardi, imbattuti in Italia e sconfitti in Europa proprio dagli avversari di domani. Ne potrà approfittare la BPM (di scena in trasferta contro il Napoli) che recupererà punti nei confronti ...

3T Frascati Sporting Village (Pallanuoto) - un supercolpo per la serie C : ecco Valerio Spiezio : Roma – La serie C maschile del 3T Frascati Sporting Village pensa in grande. D’altronde l’allenatore e responsabile tecnico del settore pallanuoto Emanuele Tincani lo aveva accennato in una recente intervista: «Arriverà un colpo di mercato importante». E allora ecco l’ufficialità: nella prima squadra maschile del club del presidente Massimiliano Pavia giocherà Valerio Spezio, centroboa classe 1976 con una lunga carriera nelle massime ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di Serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di Serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : vincono le tre big del campionato - tutto invariato in vetta. Bene anche l’Ortigia : La decima tornata del massimo campionato della Pallanuoto maschile è tutto sommato interlocutorio: le big del torneo nostrano non hanno problemi a centrare i tre punti e continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria. Larghi e facili infatti i successi per il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Catania, per la Sport Management, che vola 12-5 contro il fanalino Bogliasco e per la Pro Recco, che, una volta incassata in appello la ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania e Padova sul velluto - insidie per Roma e Rapallo : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia facile sulla carta per le due big del massimo campionato. Il Catania ospiterà l’F&D H2O, mentre il Padova farà visita, sempre nella città etnea, al Torre del Grifo: i tre punti dovrebbero essere soltanto una formalità per entrambe. Non si può dire lo stesso per le inseguitrici: la Roma andrà a Verona, per cercare di espugnare la piscina della squadra rivelazione di ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : scontro tra Brescia e Posillipo - la Pro Recco attende la CAF e rincorre : L’ottavo turno della Serie A1 di Pallanuoto vedrà il match di cartello nella sfida tra Brescia e Posillipo, che andrà a chiudere la tornata: i lombardi saranno nettamente favoriti e punteranno a restare a punteggio pieno, mentre i campani cercheranno l’impresa. In attesa della sentenza della CAF, la Pro Recco, al momento a -3 dalla capolista, farà visita al Napoli e difficilmente perderà terreno. La Sport Management riceverà il ...