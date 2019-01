Padre italiana ferita | “Lesioni gamba e mano | operata Medici fiduciosi”

Padre italiana ferita : “Lesioni gamba e mano - operata” : "La stanno operando e dall'ospedale i medici si dicono fiduciosi". Lo dice Vincenzo Grignano, Padre di Angela, la ragazza italiana di 24 anni gravemente ferita nell'esplosione avvenuta a Parigi. La giovane e' ricoverata all'ospedale Lariboisiere e - secondo quanto riferisce il Padre , che assieme alla moglie e' in partenza per Parigi - tra le ferite piu' gravi ci sono quelle a una gamba e a una mano . Nel nosocomio parigino la ragazza e' assistita ...

Incidente Flixbus a Zurigo : Nicoletta - anche un’italiana tra le vittime. Stava andando a trovare il Padre e il fratello per le vacanze natalizie : Nicoletta è morta, non ce l’ha fatta. Ma la cosa che proprio non lascia scampo all’amarezza è la tragica fatalità: oggi infatti avrebbe compiuto 38 anni. La Nardoni Stava andando a trovare il padre e il fratello che lavorano in un ristorante italiano a Stoccarda quando il Flixbus sul quale viaggiava si è schiantato vicino a Zurigo sull’autostrada A3. E’ morta per la gravità delle ferite riportate nell’Incidente. A boro del bus ...