Padre Franco Moscone ordinato Vescovo nella Cattedrale di Alba

Gianfranco Vissani piange a Vieni da me/ "Mio Padre era un eroe. Borghese? Non è uno chef" : Gianfranco Vissani si racconta a Vieni da me: lo chef si commuove parlando del padre e lancia una frecciatina ad Alessandro Borghese.

Bologna premia il Padre della battaglie Lgbt Franco Grillini. Standing ovation in Comune : “Ora lotto per i disabili” : “Culturalmente abbiamo vinto. Non c’è governo che sui diritti possa tornarci indietro”. Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay e storico attivista per i diritti degli omosessuali, ha ricevuto a Bologna dalle mani del sindaco Merola il “Nettuno D’Oro”, un riconoscimento della città per “aver attraversato tutte le fasi del movimento Lgbt degli ultimi quarant’anni contribuendo, dentro e fuori le istituzioni, a modificare la discussione ...