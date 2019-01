Ottavi Coppa Italia,Sampdoria-Milan 0-2

: Here’s the 23-man squad list ahead of the Coppa Italia clash at Luigi Ferraris stadium Ecco i 23 convocati per gli… - acmilan : Here’s the 23-man squad list ahead of the Coppa Italia clash at Luigi Ferraris stadium Ecco i 23 convocati per gli… - OfficialSSLazio : ?? Coppa Italia, ottavi di finale ?? @NovaraChannel ??? Stadio Olimpico ? 15:00 #? #LazioNovara - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati di #Giampaolo per l'ottavo di finale #SampMilan, torna #Barreto ??… -

Ilsi guadagna il passaggio ai quarti superando 2-0 laa Marassi dopo i tempi supplementari. Dopo lo 0-0 del 90', con occasioni per Higuain e Castillejo da parte rossonera e Quagliarella e Saponara per i blucerchiati, Gattuso indovina la mossa all' overtime con gli inserimenti di Cutrone e Conti.La Samp non fa centro con Ekdal e, soprattutto, Kownacki,al 103' Cutrone sblocca su perfetto assist di Conti, Raddoppio della stesso Cutrone al 108' (pallonetto), qualche secondo dopo la splendida parata di Reina su Kownacki.(Di sabato 12 gennaio 2019)