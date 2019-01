Ottavi Coppa Italia, Bologna-Juve 0-2

: Here’s the 23-man squad list ahead of the Coppa Italia clash at Luigi Ferraris stadium Ecco i 23 convocati per gli… - acmilan : Here’s the 23-man squad list ahead of the Coppa Italia clash at Luigi Ferraris stadium Ecco i 23 convocati per gli… - OfficialSSLazio : ?? Coppa Italia, ottavi di finale ?? @NovaraChannel ??? Stadio Olimpico ? 15:00 #? #LazioNovara - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati di #Giampaolo per l'ottavo di finale #SampMilan, torna #Barreto ??… -

ntus ai quarti col successo 2-0 al Dall'Ara sul. Subito avanti i bianconeri,che sbloccano al 9' con Bernardeschi (complice la clamorosa incertezza di Da Costa che si scontra con Calabresi). Occasioni per Bonucci di testa su corner, Da Costa si si ritrova il pallone fra le mani. Ilcomincia la ripresa di gran carriera, ma viene subito punito:al 49' Helander mura Douglas Costa, la palla finisce a Kean per il comodo tocco in rete. Lacala, Szczesny però non corre rischi.(Di sabato 12 gennaio 2019)