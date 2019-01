Ora la Lega prevede  una scissione nel M5S «Rottura dopo il voto delle Europee»

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - Orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Torino - i sì Tav tornano in piazza con la Lega. "Ora il referendum" : Le organizzatrici: "Siamo più di 30mila". Da più parti si invoca la consultazione per dirimere la questione. Di Maio: "C'è la Lega? Non mi scandalizzo". Il dem Martina in piazza: "Basta ambiguità"

Quest'oggi - una delegazione del 'LabOratorio per Imperia' al flash mob di Torino : 'Per la prima volta il movimento pro TAV e pro investimenti per le grandi infrastrutture - spiegano dall'associazione -, per la ripartenza dell'economia e del lavoro, ha superato i fittizi confini ...

Sicilia : M5S - pronti a collabOrare con Musumeci ma lui si liberi di chi gli tiene mani legate : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "L’ apertura di Musumeci? Più che un messaggio a noi è un chiaro segnale di fumo ai suoi alleati e ai collaborazionisti del PD". Così il gruppo parlamentare del M5S all?Ars risponde al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che ieri si era detto disponibile

Tav - Chiamparino : Lega decida in fretta prima ancOra di manifestare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

LIVE Perugia-Civitanova - SuperLega 2019 in DIRETTA : Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre con un autentico scontro tra titani la diciassettesima giornata della SuperLega 2018-2019 di volley maschile, in programma tra oggi, sabato 12, e domani, domenica 13 gennaio. Scenderanno infatti in campo nel tardo pomeriggio odierno Perugia e Civitanova, rispettivamente seconda e terza forza del campionato, in una sfida che preannuncia grande spettacolo. La formazione umbra cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro Trento della ...

M5s e Lega - trovata intesa : difesa 'sempre' legittima qualOra ci si trovi 'in uno stato di grave turbamento' : Nessun emendamento al disegno di legge sulla legittima difesa è stato presentato dal M5s e dalla Lega che quindi hanno trovato la quadra su un provvedimento che aveva ricevuto diversi veti da parte ...

Eurolega - 18ª Giornata – Milano sfiOra l’impresa : il Bayern doma la rimonta di James e compagni : L’Olimpia Milano sfiora l’impresa sul campo del Bayern: nella sfida della 18ª Giornata di Eurolega, Mike James e compagni non riescono a completare la rimonta dopo un ottimo secondo tempo Finisce 93-87 la sfida della 18ª Giornata di Eurolega fra Bayern e Olimpia Milano. E per i ragazzi di coach Pianigiani resta solo l’amaro in bocca. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di 7 punti (53-45), figli di un secondo quarto nel quale i ...

Tav - disaccordo crescente nella maggiOranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Tav : Chiamparino - bene Lega ma Ora decida : ANSA, - TORINO, 11 GEN - "Mi auguro che domani, insieme a me, ci sia tanta gente a Torino al flash mob sulla Tav. E' anche importante che tutte le forze politiche favorevoli all'opera siano in piazza. ...

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5s dello 0 - 7. Ma sono ancOra i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...

"La Lega fa miseramente campagna elettOrale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Sondaggi elettOrali - in calo Lega e M5s : riprendono quota le opposizioni - a partire dal Pd : Gli ultimi Sondaggi mostrano un calo sia della Lega che del Movimento 5 Stelle. Il Carroccio, pur perdendo quasi due punti in un mese, resta saldamente il primo partito. Tornano a crescere le opposizioni, anche se di poco: in salita Pd, Fi e FdI. Negativo il giudizio degli italiani sulla manovra e sulle aspettative economiche per il 2019.Continua a leggere