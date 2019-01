Operata Angela - ferita nell’esplosione di Parigi. Il padre : «Sta meglio» | Foto : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Esplosione a Parigi - Operata Angela Grignano - in Francia per lavoro. Il papà : «Sta meglio» : Il suo mondo è quello dell'arte, dello spettacolo, e questa è anche una delle ragioni che l'ha spinta, alla fine dello scorso anno, a trasferirsi in Francia. Ha avuto contatti con Cinecittà Word, con ...

Operata Angela - da Trapani in Francia per lavoro. Il padre : «Ora sta meglio» | Foto : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»