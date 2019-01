Nuoto | Pellegrini | Isl sarà rivoluzione

Nuoto - Federica Pellegrini : “Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo. I Giochi di Tokyo saranno gli ultimi” : “Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo, la prossima Olimpiade sarà la mia ultima. Il Nuoto mi ha dato tantissimo ma avevo bisogno di provare a me stessa che riesco a fare anche altro. Quando è arrivata la proposta di ‘Italia’s got talent’ ho accettato praticamente subito, era il momento giusto e il programma giusto con il quale iniziare. Spero che questa esperienza vada avanti“. Con queste parole ...

Nuoto – Tremendo lutto per Federica Pellegrini - il post su Instagram è davvero toccante : “porca puttana perchè?” [FOTO] : La nuotatrice italiana ha postato sul proprio profilo Instagram un lungo messaggio in cui annuncia un tragico lutto che ha colpito la sua famiglia Festività natalizie tremende per Federica Pellegrini, che piange la scomparsa del caro zio. Un lutto davvero difficile da accettare, un colpo al cuore che rovina un periodo dell’anno in cui gioia e felicità dovrebbero albergare dentro ognuno di noi. Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse Niente ...

Nuoto - l’allenatore della Pellegrini : “prima Tokyo 2020 - poi penserà ad altro” : Matteo Giunta, allenatore della Pellegrini, ha parlato di quello che potrebbe accadere dopo le Olimpiadi del 2020 “Siamo molto soddisfatti di questa medaglia in vasca corta. L’obiettivo sono sicuramente le Olimpiadi di Tokyo 2020, poi credo che Federica decida di pensare ad altro“. Lo dice Matteo Giunta, allenatore della Pellegrini, parlando del futuro della campionessa azzurra del Nuoto sul palco della cerimonia di ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “50 medaglie sono tante e sono soddisfatta della settimana di gare ad Hangzhou” : Dopo aver sfiorato il podio nella sua gara, i 200 stile libero, si son chiusi nel migliore dei modi i Mondiali 2018 in vasca corta di Federica Pellegrini ad Hangzhou (Cina). La campionessa di Spinea ha infatti colto il bronzo iridato nell’ultima gara del programma, ovvero la 4×100 mista femminile. Una prestazione di insieme ottima delle azzurre nella quale la veneta ha offerto un contributo decisivo alla causa, regolando allo sprint ...

Mondiali : argento amaro per super Paltrinieri - Pellegrini nella storia. Il bilancio finale dell'ItalNuoto : ... parte subito all'attacco, in testa sin dall'inizio a ritmi altissimi , chiude i primi 800 metri in 7'30"31 " che vale il nuovo record italiano- e fino ai 1000 metri nuota sotto al record del mondo, ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini si gode la… 50ª medaglia : “un po’ di fortuna serve sempre” : La nuotatrice di Spinea ha vinto la cinquantesima medaglia internazionale in carriera, salendo sul podio con la 4×100 mista azzurra ai Mondiali in vasca corta “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50ª medaglia internazionale della carriera. Questa volta abbiamo avuto un po’ di fortuna che nella vita serve sempre. Sono contenta di tornare a casa con una medaglia e con la ...

Nuoto - tutte le medaglie vinte in carriera da Federica Pellegrini. Un nuovo bronzo nel palmares della Divina : “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50esima medaglia internazionale della carriera. Ho retto tutti i turni di gara con lo stesso ritmo. Del 200 che non nuotavo da un anno e mezzo. della 4×200 che sta tornando. Abbiamo una bella squadra. I giovani si stanno integrando bene e si stanno facendo rispettare crescendo nel confronto con gli avversari internazionali”. Sono queste le ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : “un po’ di culo ci vuole sempre” - Federica Pellegrini e compagne euforiche dopo il bronzo di Hangzhou [VIDEO] : Federica Pellegrini, Margherita Panziera, Elena Di Liddo e Martina Carraro euforiche e divertenti dopo il bronzo nella staffetta 4×100 mista femminile dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou si sono chiusi con due importanti medaglie per l’Italia: Gregorio Paltrinieri ha conquistato l’argento nei 1500 stile libero, alle spalle solo dell’ucraino Romanchuk, ma ...

