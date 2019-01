«Non sono una mamma  che fa torte ma la scuola di mio figlio non mi condanni»

'Non sono bella e famosa come Wanda - ma voglio la procura di mio marito!' : Chiedo delucidazioni in merito a recenti notizie apparse sui giornali e su internet sulla futura riforma riguardante il mondo dei procuratori. Ho, infatti, letto che la FIFA vorrebbe reintrodurre la ...

Alessandro Gassmann/ 'Non sono un padre ingombrante per Leo. Il segreto della felicità? Essermi...' : Alessandro Gassmann si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Io donna: dalla carriera al rapporto con il figlio Leonardo.

Giancarlo Magalli si tira fuori dal mercato : 'Non sono più single - ho trovato l'amore' : Il conduttore, infatti, ha una relazione in corso con una donna più giovane di lui che non fa parte del mondo dello spettacolo: 'Ho trovato l'amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo ...

Giancarlo Magalli : 'Non sono più single - ho trovato l'amore' : Ai microfoni di 'Un giorno da pecora', Giancarlo Magalli rivela di avere un nuovo amore, una donna più giovane di lui che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Giancarlo Magalli ha trovato l’amore : “Non sono più single e sono felice” : Ultimamente si è parlato di Giancarlo Magalli per via della possibile chiusura di due programmi storici, il suo, ovvero ‘I Fatti Vostri’ e ‘Detto Fatto’. Una chiusura lasciata intendere dal neo direttore di Rai2 Carlo Freccero in conferenza stampa che è subito rimbalzata ovunque. Poi sono arrivati i messaggi ai telespettatori dei diretti interessati. Magalli, 71 anni, ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Facebook e spiegato ...

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Scuole ancora al freddo - ma Non agli open day. I nuovi alunni sono merce da conquistare : “Attenzione ai pinguini” e “Fuori fa più caldo”. Così hanno scritto su cartelli, improvvisati, gli alunni del Liceo Tacito, a Roma. Due giorni fa hanno interrotto le lezioni, sono scesi in strada e hanno cominciato a manifestare. Impedendo il transito di qualunque automezzo su via Giordano Bruno e via Andrea Doria. “Nonostante le proteste di lunedì, la situazione non è migliorata: le temperature non superavano i 10 gradi alle 8 di mattina. sono ...

«Non sono una mamma che fa torte ma la scuola di mio figlio non mi condanni» : Feste e colloqui in orari lavorativi. E la maestra che mi sgrida: «ognuno ha le sue priorità». La lettera di una «Non casalinga» disperata

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione - Raffaella Mennoia : 'Non ci sono scherzi...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella deciderà di dare il suo primo bacio? Oggi nuova registrazione per i tronisti...

"Non sono l'anti-Salvini" - parla Di Battista : Per me la politica - rimarca - è una passione enorme, attualmente è un'attività di volontariato , non ci voglio prendere una lira". Poi aggiunge: "Ho un rapporto fraterno con Luigi di Maio" e ora, ...

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : Non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

"I suoi scheletri? Non ci sono Amici - ma io gli davo del lei" : Il paradosso è che il mondo così globalizzato produca il risorgere dei nazionalismi. 'Esatto. La globalizzazione non può ormai essere eliminata, ma solo con una visione come quella di Andreotti ...

Stefano De Martino sono single e Non sarò ad Amici : Stefano De Martino in un’intervista rilasciata a “Fanpage.it”. racconta : “Non sono fidanzato ha fatto sapere e in questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo Amici dei figli. L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda Ambrosio. Suo malgrado, ...

Il virologo Burioni : “Ci sono cose che Non devono circolare. Ci sono genitori spaventati - pazienti che si illudono” : Roberto Burioni è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dalle 01:30 alle 6 del mattino. Burioni ha parlato di come abbia convinto Renzi e Grillo a sottoscrivere lo stesso patto a difesa della scienza: “Non sono stato da solo, mi ha aiutato un collega e un amico bravissimo, il prof.Silvestri. Io l’ho proposto a Renzi, ...