No Tav:piazza piena per fini elettorali

: La #Lega sabato sarà in piazza per dire Si alla #Tav. Invece di fare una manifestazione è più utile che approvino u… - AlessiaMorani : La #Lega sabato sarà in piazza per dire Si alla #Tav. Invece di fare una manifestazione è più utile che approvino u… - LaStampa : Tav, la Lega in piazza sfida il M5S: “Non possiamo bloccare il Paese” - maumartina : Noi diciamo SÌ alla Tav, allo sviluppo, al futuro. Il governo non può più fare solo propaganda, ora esca dall’ambig… -

"Unariempita per campagna elettorale, disinformata e utile solo a legittimare un ennesimo spreco di denaro pubblico". Così il Movimento No Tav sulla manifestazione di Torino a sostegno dell'Alta velocità. "La presenza di tanti sindaci in, tutti allegramente sottobraccio da Chiamparino alla Lega,passando da Forza Italia. dimostra come il tema Tav sia solo un volano per proseguire con le politiche assurde che ci hanno portato fin qui", conclude il movimento.(Di sabato 12 gennaio 2019)