Nino D' Angelo e Gigi D' Alessio | ' Ci volevano nemici ma siamo troppo simili'

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio in concerto a Napoli : biglietti in prevendita per Figli di un Re Minore : Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio in concerto a Napoli per tre serate-evento a giugno. Due dei maggiori esponenti della canzone napoletana si esibiranno insieme in concerto all'Arena Flegrea per tre serate consecutive in programma il 21, il 22 e il 23 giugno 2019. I biglietti per gli spettacoli saranno disponibili nei prossimi giorni, secondo le seguenti modalità: dalle ore 11.00 di lunedì 14 gennaio i ticket saranno in prevendita in anteprima ...

Nino D’Angelo contro Salvini e la Lega : “Prima noi meridionali eravamo trattati come gli immigrati” : Nino D’Angelo senza peli sulla lingua si proclama antirazzista e parla contro Salvini e la Lega Nino D’Angelo come De Magistris e Orlando. In una intervista a Repubblica il cantante napoletano si è scagliato contro la politica sull’immigrazione di Matteo Salvini, accusando il ministro dell’Interno di fare la voce grossa con i “migranti” e di tergiversare nel contrastare il razzismo degli ultras. “Sono antirazzista da quando sono nato”, ci ...

Nino D'Angelo : "Applauso di Kou liberatorio - tutti lo avremmo fatto" : La vita è la più grande ricchezza e lo sport dovrebbe esaltare la vita, ma questo non accade più. La morte di Ciro Esposito non ha insegnato nulla e allora bisogna essere più duri. Non esiste cosa ...

Sebastiano Somma a Vieni da me/ 'Ho iniziato con Nino D'Angelo. Quando è morta mia sorella è stato uno choc' : Sebastiano Somma apre i cassetti della sua vita a Vieni da me ricordando i momenti più duri della sua carriera e della sua vita privata.

Sanremo 2019 : Nino D'Angelo e Livio Cori : gossip - curiosità sul duo in gara al Festival : Nino D'Angelo e Livio Cori sono tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Presentano Un'altra luce. L'annuncio ufficiale è stato dato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di 'Sanremo Giovani', in prima serata su Rai1.Nino D’Angelo è Gaetano, nato a San Pietro Patierno (Napoli) il 21 giugno 1957 e vissuto in prevalenza a Casoria. Pezzo di storia della musica ...

Nino D'Angelo e Livio Cori a Sanremo 2019 con Un'altra luce : il rapper ha composto il brano 'Surdat' per Gomorra 3 : Nino D'Angelo e Livio Cori parteciperà all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Un'altra luce. 42 Guarda la Galleria "Sanremo Giovani 2018, seconda serata 21 dicembre: vince Mahmood" prosegui la letturaNino D'Angelo e Livio Cori a Sanremo 2019 con Un'altra luce: il rapper ha composto il brano 'Surdat' per Gomorra 3 pubblicato su ...

