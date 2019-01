Nel 2017 l’FBI aprì un’indagine per verificare se Donald Trump stesse lavorando

Israele - boom di turisti Nel 2018 : +14% rispetto al 2017 - tanti italiani : Turismo da record in Israele che, nel 2018, ha registrato oltre 4,2 milioni di presenze: un incremento di circa il 14% rispetto al 2017, del 42% sul 2016 e un introito di 5,8 milioni di dollari. Per ...

Crisi rifiuti a Roma - differenziata ferma al 44 - 3% anche Nel primo semestre 2018 - stesso dato del 2017 : “Roma mai stata così piena di rifiuti, ogni cassonetto è una discarica e l’azione dell’amministrazione è chiaramente insufficiente” Con la fine delle feste a Roma è terminato anche il picco di produzione giornaliera dei rifiuti ma continuano a esserci discariche ovunque, intorno ad ogni cassonetto, su marciapiedi, strade, aiuole in una città in condizioni igieniche e ambientali pessime. Intanto, secondo dati pubblicati dal Comune di Roma, la ...

Trapani - i familiari lo cercano da due anni : era morto Nel gennaio 2017 in Spagna : Due anni di angoscia, poi la tragica notizia. I parenti di Antonino Donato avevano denunciato che il loro congiunto era sparito nel nulla nel luglio 2017. L’uomo, allora quarantenne, aveva lasciato nel 2015 la sua cittadina natale, Petrosino in Provincia di Trapani, per trasferirsi in Spagna a Madrid in cerca di una vita migliore. Ma da qualche tempo aveva smesso di dare sue notizie, allarmando i familiari. Così la Procura di Marsala aveva ...

Rigopiano - i Ris ‘segnalarono’ Nel 2017 la chiamata di soccorso del cameriere alla prefettura : ‘Spunti interesse investigativo’ : Le telefonate effettuate dal cameriere dell’hotel Rigopiano la mattina del 18 gennaio 2017, ore prima che la valanga travolgesse la Spa provocando 29 morti, erano state segnalate dal Ris di Roma già due mesi dopo la tragedia. Quando i tecnici del laboratorio dell’Arma si ritrovarono ad estrarre la cronologia Whatsapp, sms e del traffico da rete mobile del cellulare di Gabriele D’Angelo annotarono nel rapporto: “Tale ...

Nel 2017 Google porta 20 miliardi alle Bermuda per risparmiare sulle tasse : Google ha trasferito 19,9 miliardi di euro (22,7 miliardi di dollari) attraverso una società di copertura olandese alle Bermuda nel 2017, come parte di un accordo che le consente di ridurre le tasse da pagare [...]L'articolo Nel 2017 Google porta 20 miliardi alle Bermuda per risparmiare sulle tasse è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Emigrati - 285mila in fuga dall’Italia Nel 2017? Ecchissenefrega : Nel 2017, 285mila italiani hanno lasciato il paese definitivamente. Ecchissenefrega. Secondo Matteo Salvini, bisogna difendere gli italiani dai “clandestini” che minacciano le nostre tradizione, come il cotechino e le lenticchie. Ma non facciamola troppo lunga. E’ un continuo rimpallo delle colpe; una giravolta senza fine alla ricerca del miglior capro espiatorio ai propri errori. Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, annuncia ...

Primo squillo per Huawei P8 Lite 2017 Nel 2019 : patch B396 ed effetti per la memoria : Non poteva iniziare meglio, pur con le dovute precisazioni del caso, il 2019 per i possessori di un Huawei P8 Lite 2017, in riferimento al rilascio di un nuovo aggiornamento per chi ha deciso di puntare su un modello no brand. A distanza di poche settimane dai primi bilanci tracciati dalla patch B394 (qui troverete qualche altra informazione in merito), oggi 2 gennaio tocca prendere atto delle prime segnalazioni da parte del pubblico che ha ...

Fosson chiede a Toninelli di discutere gli aumenti dei pedaggi autostradali. Nel 2017 'Rav' ha riportato in attivo il bilancio per 52 ... : Dopo che il 29 dicembre 2017 i Ministeri dei trasporti e dell'economia, avevano accordato alla "Rav" un incremento tariffario del 52,69 per cento, contro il richiesto 81,12 per cento, il CdA ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia “Mi manca gareggiare con Vonn. Saremo io - lei e Stuhec come Nel 2017” : Il 2019 segnerà il ritorno alle gare di Sofia Goggia. La bergamasca si è raccontata in un’intervista a La Stampa, dove ha parlato prima di tutto della sua condizione attuale: “Ho deciso di posticipare il rientro, voglio essere sicura di avere una struttura a livello muscolare che mi consenta di esprimermi come desidero. Sono molto tranquilla e in gran forma. Grazie alla fisioterapia ho recuperato dall’infortunio per essere ...

E-book - Istat : 38% libri pubblicati Nel 2017 disponibili in digitale - : Il nuovo report "Produzione e lettura di libri in Italia" dell'Istituto nazionale di statistica ha rilevato segnali di ripresa nella produzione editoriale. Dallo studio emerge, inoltre, che si legge ...

Ciao Italia - 28 mila laureati hanno salutato il Belpaese Nel 2017 : Il futuro di un paese è da sempre legato a doppio filo a quello della sua fetta di popolazione più giovane che rappresenta la risorsa più preziosa in termini di competenze e quindi di prospettive di ...

Ciao Italia - 28 mila laureati hanno salutato il Belpaese Nel 2017 : Partecipazione politica al minimo Italiani e politica, sempre più due poli opposti. Tocca infatti 'un nuovo minimo' la partecipazione politica degli Italiani nel 2017. Il 59,4% del campione ...

Luigi Di Maio - il leader da ridere disintegrato da Guido Crosetto : 'Cosa scriveva Nel 2017' : La vicenda è nota: il governo Lega-M5s ha saltato l'esame in commissione Bilancio sulla manovra. La scelta ha scatenato le opposizioni, che hanno parlato di democrazia calpestata. Restano impresse le ...

Rc auto - Nel 2017 il premio medio pagato cala a 337 euro - -3 - 2% - : ROMA - Il premio medio pagato in Italia per la Rc auto nel 2017 è stato di 337 euro al netto di oneri fiscali e parafiscali in calo del 3,2% rispetto all'anno precedente. Lo indica...