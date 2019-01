Negli Stati Uniti il governo non era mai stato chiuso così a lungo

Mef : rinviata missione Tria Negli Stati Uniti per 'shutdown' : rinviata la missione del ministro dell'economia e delle Finanze, Giovanni Tria, negli Stati Uniti. In una nota stampa il Mef scrive: "d'intesa con le Autorità statunitensi si è deciso di rinviare la missione istituzionale a Washington del ...

FCA ha concordato il pagamento di 800 milioni di dollari Negli Stati Uniti per chiudere il caso delle emissioni dei motori diesel : Fiat Chrysler Automobilies (FCA) pagherà circa 800 milioni di dollari per il caso sulle emissioni falsate dei suoi motori diesel negli Stati Uniti, emerso nel gennaio del 2017. La società ha concordato la cifra con il governo statunitense. Per quanto

FCA ha concordato il pagamento di 800 milioni di dollari Negli Stati Uniti per chiudere il caso delle emissioni diesel : Fiat Chrysler Automobilies (FCA) pagherà circa 800 milioni di dollari per il caso sulle emissioni falsate dei suoi motori diesel negli Stati Uniti, emerso nel gennaio del 2017. La società ha concordato la cifra con il governo statunitense e ha

Fca - Negli Stati Uniti patteggia una multa per mettere fine al caso emissioni : Questione di ore e di centinaia di milioni di dollari. Fiat Chrysler Automobiles avrebbe concluso un accordo con le autorità degli Stati Uniti per risolvere la sua posizione e dunque chiudere la disputa sulle emissioni diesel. Manca in queste ore una comunicazione ufficiale e la quantificazione della cifra relativa al patteggiamento, con l’agenzia Bloomberg che preannuncia una sanzione inferiore ai 500 milioni di dollari, mentre Reuters e ...

Dieselgate - Fca patteggia 650 milioni di multa Negli Stati Uniti : Inizio anno turbolento per la casa automobilistica Fiat Chrysler automobiles (Fca). Dopo che la finanziaria Fca Bank, controllata del gruppo, è finita nel mirino dell’Antitrust insieme ad altre società nell’ambito degli accertamenti relativi alle pratiche scorrette di finanziamento, che hanno portato a una multa complessiva di 678 milioni di euro da suddividere tra le captive bank coinvolte, oggi è il turno del caso Dieselgate negli Stati ...

Sorelle di 12 e 14 anni si vendicano uccidendo la madre a coltellate e con un colpo di pistola Negli Stati Uniti : Due Sorelle di 12 e 14 anni hanno ucciso la madre a coltellate e con un colpo di pistola. Orrore in famiglia negli Stati Uniti, a Magnolia, nella conte di Pike in Georgia. La donna, Erica Hall, 32enne,...

Negli Stati Uniti c'è chi vuole far pagare la transizione energetica ai ricchi : ... il manifesto ambientalista che punta a riconvertire l'economia Usa e sostenuto, tra gli altri, dal Sunrise Movements . Nulla di sovietico o bolscevico . Basti pensare che Negli Stati Uniti nel 1936 ...

A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti Negli scontri durante i festeggiamenti di un gruppo di tifosi della Lazio : La scorsa notte a Roma, in piazza della Libertà, ci sono stati degli scontri fra tifosi della Lazio e polizia. durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra, un gruppo di tifosi si è staccato dal presidio a cui

Luigi Di Maio - la fuga Negli Stati Uniti dopo il ritorno di Di Battista : forse - nel M5s... : Strane coincidenza nel M5s. Coincidenze di cui dà conto l'agenzia di stampa AdnKronos, che fa sapere che Luigi Di Maio - oggi, martedì 8 gennaio, a Bruxelles per lavorare sulle strategie elettorali grilline in vista delle elezioni europee -, "la settimana prossima dovrebbe tornare nuovamente negli S

Un giudice della Corte Suprema del Venezuela è fuggito Negli Stati Uniti : Christian Zerpa, uno dei giudici della Corte Suprema Venezuelana, è scappato dal Venezuela trovando ospitalità con la sua famiglia negli Stati Uniti. Zerpa ha detto di essere fuggito in polemica con il presidente Venezuelano Nicolás Maduro, accusandolo di avere tenuto

La Nasa ha invitato il capo della Roscosmos Negli Stati Uniti - ma è sotto sanzioni : Roma . In cielo, nello spazio, la Guerra fredda era già finita prima che in Terra cadesse il Muro di Berlino. Dagli anni Settanta, l'agenzia spaziale americana, che già si chiamava Nasa, e quella ...

Usa - in coma da 14 anni partorisce un bimbo Negli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...

Il ritorno Negli Stati Uniti dell'italoamericana Nancy Pelosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Shopping natalizio da record Negli Stati Uniti : 850 miliardi di dollari trainati da moda e online : ... la diminuzione di di 8,3 punti registrata dalla Conference Board in dicembre, che porta l'indice a quota 128,1, sarebbe stata generata dai timori che un rallentamento dell'economia globale, ...