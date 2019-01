NBA | Paul George nuovo leader di OKC | viaggio dentro una stagione ' spaziale'

NBA : Paul George e i fischi della 'sua' L.A. : 'Non sono l'unico ad aver scelto altro' : La passata stagione il pubblico dello Staples Center le aveva provate davvero tutte per convincere Paul George a scegliere i Lakers in estate. Una partita utilizzata come vero e proprio reclutamento, ...

NBA - Paul George : prima i fischi di L.A. - poi i canestri decisivi. I Thunder battono i Lakers : Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 100-107 Era il giocatore più atteso, è stato di gran lunga quello più fischiato e alla fine è risultato come il più decisivo. Paul George chiude con 37 punti e ...

Mercato NBA - Austin Rivers firma con Houston e ritrova l'odiato Chris Paul : durato poco il periodo senza squadra di Austin Rivers: la guardia che si è liberata dal contratto con i Phoenix Suns ha firmato un accordo fino a fine anno con gli Houston Rockets, come riportato da ...

NBA - Paul George porta OKC al primo posto e si iscrive alla corsa per il premio di MVP : La partita sul campo degli Utah Jazz era ben segnata sul calendario di Paul George: "Lo dovevo a me stesso e a questa squadra. Non mi è piaciuto il modo in cui ho finito in questa arena l'ultima volta ...

NBA - Chris Paul : ancora il solito infortunio - lui e i Rockets vanno ko a Miami : Miami Heat-Houston Rockets 101-99 Più ancora del ko arrivato nei secondi conclusivi contro gli Heat, a Houston nel post-game preoccupano le condizioni fisiche di Chris Paul: la point guard dei Rockets ...

NBA – Chris Paul incorona James Harden : “è il miglior giocatore offensivo che abbia mai visto - è immarcabile” : James Harden, uomo franchigia e anima degli Houston Rockets: Chris Paul esalta le qualità del compagno dopo la grande prestazione offerta contro i Jazz Il tabellino recita 47 punti, 5 assist, 6 rimbalzi e 5 palle rubate in 41 minuti di partita. Numeri da MVP per quello che, in effetti, è il miglior giocatore della passata regular season: James Harden. ‘Il Barba’ ha fatto fuoco e fiamme nel successo dei Rockets contro Utah, dimostrandosi ...

NBA – Paul George in fiducia : “è la mia miglior stagione in carriera. Ecco cosa mi ha permesso di migliorare” : Paul George in piena fiducia in questo inizio di stagione: la stella dei Thunder evidenzia come alcuni cambiamenti tattici gli abbiano permesso di migliorare il suo gioco Con 18 vittorie e 10 sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono la terza forza ad Ovest, a -1 dai Nuggets e a -2 dagli Warriors, ma con due partite in meno ancora da giocare. Il merito di questa grande partenza è sicuramente di Paul George che sta viaggiando a 24.3 punti, ...

NBA – Chris Paul impressionato da James Harden : “durante un timeout ha detto al coach…” : Chris Paul impressionato dalla prova di James Harden contro i Lakers: il playmaker dei Rockets svela un particolre retroscena legato ad un timeout Una tripla doppia da 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, la quarta in carriera con almeno 50 punti messi a referto, sono numeri impressionanti quelli con i quali James Harden ha trascinato gli Houston Rockets al successo sui Los Angeles Lakers. ‘Il Barba’ si è preso sulle spalle i ...

NBA – Paul George - 47 punti per guidare la rimonta di OKC sui Nets : la curiosità sull’ultimo tiro è… incredibile : Paul George firma 47 punti nel successo dei Thunder sui Nets e firma la rimonta con un canestro di storica importanza nella sua carriera La star della notte NBA appena conclusa è senza dubbio Paul George. Il talento di OKC ha firmato 47 punti e 15 rimbalzi nel successo sui Nets che permette ai Thunder di essere la seconda forza dell’Ovest dietro i sorprendenti Nuggets. Paul George ha segnato ben 25 punti solo nell’ultimo ...

Bernardeschi - le nuove scarpe come una consolle. Nella NBA un precedente con Paul George. FOTO : Bernardeschi, attaccante della Juve, tra testimonial che Nike utilizzerà per sponsorizzare le nuove scarpe EA SPORTS X PhantomVSN, realizzate in collaborazione con EA Sports, noto brand di videogiochi ...