Nausea e vomito per quasi 500 passeggeri | rovinata la crociera da sogno

Nausea - vomito e disturbi gastrointestinali per 277 persone : nave da crociera costretta a rientrare in porto : Ben 277 passeggeri e membri dell’equipaggio dell’Oasis of the Seas sono stati colpiti da Nausea, vomito e problemi gastrointestinali: in considerazione della situazione, la nave da crociera Royal Caribbean tornerà in porto, negli Stati Uniti, prima del tempo. La CNN riporta che il malanno intestinale avrebbe colpito circa il 3% delle 8mila persone a bordo, costringendo la nave a rientrare a Port Canaveral, in Florida, domani (un ...