Napoli | c' è Fico al teatro Diana da Grillo | ' Era parecchio che non ascoltavo'

Napoli Al teatro Instabile- "Lo magnifico cunto" Ultimo appuntamento di "INCANTI NARRATI" Rassegna di spettacoli e libri : Sabato 19 gennaio alle ore 20,00 andrà in scena al teatro Tin "Lo magnifico cunto" da Basile adattamento di Gianni Sallustro, direttore artistico dell'accademia Vesuviana del teatro e del cinema e ...

Calciomercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

Casting per un film da girarsi a Napoli e uno shooting fotografico a Prato : Casting attualmente in corso, a cura di Klab4 film, alla ricerca di diversi figuranti per la realizzazione di un interessante film le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di modelle per un importante shooting fotografico che si terrà a Prato il 17 e il 18 gennaio, a cura dell'agenzia 'Le Perle delle Muse'. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo importante film, le cui riprese verranno poi ...

Freddo polare - emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustifico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi presto sposi / Le pubblicazioni del matrimonio sono state affisse a Napoli : Raffaella Fico e Alessandro Moggi presto sposi: le pubblicazioni del matrimonio sono già state affisse nel comune di Napoli.

Europa League 2019 - oggi il sorteggio dei sedicesimi. Le fasce e le possibili avversarie di Inter - Lazio e Napoli. Le stellette di difficoltà : La fase a gironi dell’Europa League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate ventiquattro squadre (più le otto retrocesse dalla Champions League) hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, ora si terrà il sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 13.00. Le teste di serie saranno ...

Napoli - trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino : A Napoli c’è chi non si perde d’animo e per evitare gli ingorghi del traffico natalizio si carica l’auto giocattolo sul motorino e procede incurante dei rischi. L'articolo Napoli, trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ogni giorno 97 minuti in auto : una vita che si perde nel traffico di Napoli : Più di un'ora e mezza al giorno, per fare una quarantina di chilometri col tachimetro che riesce appena a sfiorare i 24 chilometri all'ora: la vita del guidatore napoletano è un...

Napoli - scontro frontale sul raccordo Vomero-Pianura : centauro in ospedale e traffico in tilt : Incidente frontale sul raccordo Vomero-Pianura, a Napoli, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter all'altezza dello svincolo su via Epomeo. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.15 di questa ...

Napoli - Fico stoppa l'alleanza con de Magistris : 'Mai parlato di percorsi comuni' : 'Il presidente Fico non ha mai parlato col sindaco di Napoli di alleanze o percorsi comuni a elezioni locali o nazionali. Quello che c'è con gli amministratori locali di tutta Italia è un solido ...

Napoli - Fico stoppa l'alleanza con de Magistris : «Mai parlato di percorsi comuni» : «Il presidente Fico non ha mai parlato col sindaco di Napoli di alleanze o percorsi comuni a elezioni locali o nazionali. Quello che c'è con gli amministratori locali di tutta Italia...

Napoli - Fico alle Catacombe di San Gennaro : il rammarico del Vaticano : ... i cittadini e una chiesa che, con il parroco don Antonio Loffredo, ha creato una rete sinergica in grado di attrarre nel quartiere turismo, economia e quindi sviluppo al punto da piazzare le ...

Inceneritori - lite Lega-M5S. Fico : «Mai a Napoli». Salvini : «Chi dice sempre no provoca i roghi» : Il presidente della Camera: vi assicuro che in Campania non si faranno. Il vicepremier leghista: in Lombardia producono energia e ricchezza