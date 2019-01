Napoli | blitz degli ispettori della Commissione Ue al porto | ' Esito positivo'

Corruzione e concussione - maxi blitz tra Napoli e Caserta : 6 arresti tra funzionari comunali e imprenditori : funzionari del Comune di Castel Volturno e imprenditori sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura...

Corruzione e concussione - maxi blitz tra Napoli e Caserta : ordinanze eseguite dai carabinieri : È in corso, nelle province di Caserta e Napoli, un'operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,...

Napoli - blitz in via Toledo : venditori abusivi fuggono e abbandonano cento borse 'pezzotte' : Gli agenti della Polizia Locale appartenenti all' Unità Operativa Avvocata hanno effettuato questa mattina un'operazione di controllo del territorio in zona Toledo finalizzata al contrasto al mercato ...

Blitz anti-botti a Napoli e provincia - sequestrati 60 chili a Scampia : Notte di superlavoro a Napoli e provincia per i Carabinieri impegnati in servizi 'anti-botti' per Capodanno. Il sequestro più ingente delle ultime ore è stato effettuato a Scampia dove, nella 'vela ...

Napoli - blitz dei vigili urbani : sequestrati 1 - 5 quintali di botti a Capodichino : La polizia municipale di Napoli ha effettuato un sequestro di fuochi d'artificio per oltre 1,5 quintali di materiale esplodente pericoloso. Gli uomini del Reparto Tutela Ambientale, nel percorrere la ...

Calciomercato Napoli - blitz del PSG per quattro azzurri : Nel colloquio tra il Ds del PSG Henrique e quello azzurro Giuntoli - spiega 'Rai Sport' - la società francese ha chiesto informazioni anche su Koulibaly , Insigne , Ghoulam e Zielinski . ...

Scontri Inter-Napoli - il blitz militare degli ultrà con martelli e roncole : Milano, follia prima di Inter-Napoli: l’agguato di un centinaio di teppisti. Armati di martelli e roncole, uno di loro muore travolto da un Suv

Napoli - maxi blitz della polizia al rione Sanità : sequestrate pistola e cartucce : maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state ...

Napoli - maxi blitz dopo la partita : 33 arresti - sgominato il clan : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 33 soggetti accusati a vario titolo di associazione...

Napoli - blitz anti agenti durante lo sgombero di ville abusive : chiodi e benzina sulla polizia : Momenti di forte tensione a Napoli durante lo sgombero di due villette abusive per le quali è stato emesso un ordine di abbattimento. Gli inquilini hanno utilizzato bande chiodate e poi gettato della benzina contro gli agenti. Due poliziotti sarebbero rimasti feriti

Napoli - arrestato capoclan di camorra latitante da 15 anni. Il blitz dei Carabinieri nel rifugio tra pizzini e doccia solare : I Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato Antonio Orlando, 60enne, ritenuto reggente del clan camorristico degli Orlando-Nuvoletta-Polverino. Inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi d’Italia, era ricercato da 15 anni. Nel suo rifugio a Mugnano c’erano una doccia solare, una sauna e anche un tapis roulant e poi pizzini e documenti d’identità L'articolo Napoli, arrestato capoclan di camorra ...

Blitz del Napoli per Lazzari - : Il Napoli continua a seguire con attenzione Manuel Lazzari. L'esterno della Spal verrà monitorato dagli osservatori azzurri anche in occasione della partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in ...

Napoli - donna intubata ricoperta di formiche : blitz dei Nas all'ospedale San Giovanni Bosco : È in corso un'ispezione dei carabinieri del Nas all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione, da parte di alcuni cittadini e rilanciata dal ...