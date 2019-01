Napoli | Ancelotti rilancia | ' In caso di cori razzisti | interrompere la partita'

Calciomercato Napoli - Ancelotti blocca Allan e conferma un prestito : Calciomercato Napoli, Ancelotti blocca Allan- Diventato nelle ultime due stagioni uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto da attirare su di se le attenzioni delle big continentali. Allan sotto al Vesuvio è diventato un centrocampista completo, dotato di grande “garra” ma anche con il vizio del gol, il giocatore brasiliano ha conquistato tutti prima sotto la guida […] L'articolo Calciomercato Napoli, Ancelotti ...

Napoli - Ancelotti conferma : ci fermiamo in caso di cori razzisti" : Per il mister "c'è un regolamento ed un protocollo che non è stato rispettato con l'Inter e vogliamo che sia rispettato".

Ancelotti Razzismo non è problema del Napoli ma italiano. Allan Non temo di perderlo : E' un problema più politico o sportivo? 'Non è solo legato allo sport, ma lo sport evidenzia un malessere che esiste a livello culturale'. In questi 10 giorni di mercato può capitare qualcosa? 'Credo ...

Ancelotti : «Il razzismo è un problema del calcio italiano - non del Napoli» : razzismo da combattere “Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c’è stato ben poco da ridere”. Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. “S’è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non ...

Napoli - Ancelotti : "Allan out - ha avuto un permesso. Razzismo? Problema sociale e culturale" : Lo sport acuisce il Problema in Italia ma non è solo sportivo. È un Problema sociale e culturale del calcio italiano. Fenomeno che in altri Paesi hanno debellato. Ma siamo un popolo intelligente e ...

Napoli - la conferenza di Ancelotti in diretta : Dopo la sosta, il Napoli si prepara a tornare in campo. Primo impegno in Coppa Italia contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti in vista dell'insidiosa partita contro i neroverdi ...

Lozano vicino al Napoli - Kiyine primo rinforzo per Ancelotti : sirene francesi per Allan : Il Napoli è ad un passo dall'acquisto di Hirving Lozano: il mercato della società partenopea sta entrando nel vivo e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in procinto di chiudere un'importante trattativa, che consentirà al tecnico azzurro Carlo Ancelotti di usufruire di un innesto nel reparto avanzato della formazione da lui allenata. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra il dirigente campano e Mino Raiola, procuratore ...

Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia : Ancelotti rilancia Verdi : NAPOLI SASSUOLO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 20.45, il San Paolo di Napoli apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Ancelotti e i neroVerdi di Roberto De Zerbi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia: Ancelotti rilancia Verdi ...

Napoli - ADL sul futuro di Rog : "Ne parlerò con Ancelotti" : Nelle intenzioni del Napoli non dovrebbero esserci movimenti nè in entrata nè in uscita. Nelle intenzioni, appunto, perché sono tante le indiscrezioni che si stanno susseguendo in questi giorni. C'è ...

Napoli tra Allan e Barella - il 'metodo Ancelotti' è molto diverso da quello di Sarri : Si sta parlando in queste ore di un’offerta pervenuta al Napoli - per Allan - che si aggirerebbe tra gli 80 e i 90 mln di euro. Notizia confermata anche da colleghi vicinissimi alla SSC Napoli. La necessità di un centrocampista è stata ammessa dallo stesso Tuchel, che avrebbe individuato proprio nel brasiliano il profilo più adeguato alle esigenze tecnico-tattiche del Paris Saint Germain. I tifosi e gli obiettivi di stagione La notizia di ...

Shevchenko : «Il Napoli inizia a giocare come vuole Ancelotti» : L’intervista alla Gazzetta Andriy Shevchenko intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’attuale ct dell’Ucraina, leggenda milanista, ha parlato anche del Napoli di Ancelotti, suo ex allenatore in rossonero. «Mi piace la squadra di Carlo – spiega Shevchenko -, ècompetitiva e Ancelotti ha cambiato qualcosa con saggezza. Adesso il Napoli comincia a giocare come piace a lui, cosa che conferma le caratteristiche di sempre: ...

Il caso-Hysaj : il Napoli deve seguire le indicazioni di Ancelotti - senza paura : Le parole di Giuffredi Oggi è stato il giorno della ribellione di Mario Giuffredi. Il procuratore di Hysaj ha riempito il pomeriggio degli organi di informazione che raccontano il Napoli con un’intervista a Radio Marte. Poche parole, senza appello: «In estate Hysaj poteva andare al Chelsea con Sarri. Ancelotti ha detto al ragazzo che lo stimava, nell’ultimo periodo i fatti dicono che Elseid non è più un giocatore importante. Il tecnico non lo ...