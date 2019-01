Murray non ce la fa più | Troppo dolore | mi ritiro

Tennis - Andy Murray annuncia in lacrime il suo ritiro : “Non posso continuare così” : “Non posso continuare così”. In una conferenza stampa shock a Melbourne, l’ex numero 1 del mondo Andy Murray ha confermato che prenderà parte agli Australian Open al via lunedì – torneo dove ha raggiunto per 5 volte la finale – ma ha anche annunciato che a causa del persistere del dolore all’anca ha deciso di chiudere la sua carriera e spera di riuscire a farlo sull’erba di Wimbledon, dove ha trionfato nel 2013 e ...

Il golfista Rose a Murray : "non mollare" : ANSA, - ROMA, 11 GEN - "Ti vogliamo a Wimbledon. Non mollare, leggenda". Justin Rose, numero 1 del golf mondiale, celebra i successi di Andy Murray e lo invita a non gettare la spugna. Lo scozzese, ...

Andy Murray si ritira. Non ho mai tifato per lui - ma le sue lacrime mi hanno commosso : Andy Murray lascai il tennis dopo Wimbledon, a luglio di quest’anno. Lo stesso campione scozzese ha annunciato, fra le lacrime, la sua decisione obbligata. “L’anca fa troppo male, impossibile andare oltre”, già difficile arrivare fino a Wimbledon, aggiungo io, per congedarsi, torneo dopo torneo, senza scalfire il ricordo del campione che fu. Il quarto dei Big Four del tennis dunque, a soli 32 anni (li compirà il 15 maggio), lascerà. Il posto che ...

Il golfista Rose a Murray : "non mollare" : ANSA, - ROMA, 11 GEN - "Ti vogliamo a Wimbledon. Non mollare, leggenda". Justin Rose, numero 1 del golf mondiale, celebra i successi di Andy Murray e lo invita a non gettare la spugna. Lo scozzese, ...

Tennis - Murray si ritira 'Troppo dolore - non posso andare avanti' : MELBOURNE - Andy Murray alza bandiera bianca. Lo scozzese, già numero uno del Tennis mondiale, in una conferenza stampa shock a Melbourne, alla vigilia degli Australian Open, ha annunciato che a causa ...

Murray annuncia il suo ritiro in lacrime : 'Non posso continuare' : Andy Murray si arrende. Lo scozzese, già numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il ritiro a fine stagione. "Spero di arrivare fino a Wimbledon", ha annunciato il campione alla vigilia degli ...

Murray shock : "Non posso continuare" : Andy Murray dice basta. In una conferenza stampa shock a Melbourne, il campione scozzese ha confermato che prendera' parte agli Australian Open al via lunedi' - torneo dove ha raggiunto per 5 volte la ...

Murray annuncia il ritiro : "Vorrei chiudere a Wimbledon - ma non so se ci arriverò" : È tempo di lacrime nel tennis, e dopo la commozione di Roger Federer nel ricordare la scomparsa del suo primo coach Peter Carter, arriva il pianto di Andy Murray, che a Melbourne ha annunciato il suo ...

Tennis : Murray si ritira : 'troppo dolore - non so se arriverò a Wimbledon' : Il campione scozzese lo ha detto in lacrime nella conferenza stampa dell'Australian Open. 'L'anca mi fa troppo male' - Andy Murray ha annunciato il suo ritiro dal Tennis. "Wimbledon è dove mi ...

Tennis - Murray si ritira : Troppo dolore - non so se arriverò a Wimbledon : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tennis - Del Potro non recupera per gli Australian Open - Murray ok - italiani out : La prossima generazione è già lì' e ha individuato nel numero quattro del mondo, il tedesco Alexander Zverev, il croato Borna Coric, ora numero 12 e nel numero 15 greco Stefanos Tsitsipas come le ...

Brook : 'Murray non ha detto una parola dopo la sconfitta con Federer' : In un'intervista rilasciata al sito ceco sport.cz , il presidente dell'All England Club di Wimbledon, Philip Brook , ha toccato vari temi partendo dal beniamino di casa Murray, fino ad arrivare a Kvitova e Navratilova, argomenti che ...

Infortunio Murray - Federer ne è sicuro : “tornerà presto in top 30 - ma non gli basta…” : Roger Federer ha speso delle belle parole per Andy Murray, alle prese con un lento recupero della forma migliore dopo l’Infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori per circa un anno Nei giorni scorsi, Andy Murray ha rassicurato i fan circa il suo finale di stagione. Lo scozzese ha spiegato di aver chiuso la stagione in anticipo per poi presentarsi a Brisbane al top. Di recente Roger Federer, a tal proposito, ha speso delle belle ...

Finalmente Murray! Il tennista britannico guarda al futuro con ottimismo : “non vedo l’ora di giocare a Brisbane” : Dopo un lungo infortunio e un ritorno in campo difficile, Andy Murray guarda con ottimismo alla prossima stagione: il tennista britannico pronto per Brisbane Dopo il lungo infortunio all’anca, l’operazione e la successiva riabilitazione, Andy Murray ha provato a ritornare nel circuito, senza però lasciare il segno a causa di una condizione fisica ancora troppo precaria. Murray però non ha perso la motivazione e, parlando con la ...