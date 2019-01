Murakami compie 70 anni E ancora nessuno sa decifrare il mistero della sua scrittura

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) Cosa dire diHaruki (che il 12 gennaio compirà 70), dopo le pagine splendide che il suo traduttore italiano Giorgio Amitrano gli ha dedicato in quel gioiello di libro che è IRO IRO, il Giappone tra pop e sublime (DeA Planeta 2018)? Posso dire solo che io ho amato tre libri di: Tutti i figli di Dio danzano (sei meravigliosi racconti tenuti insieme dal terremoto che nel 1995 provocò 6mila morti a Kobe), Norwegian Wood (uno dei suoi pochi romanzi in cui la dimensione fantastica e fiabesca non interviene) e il racconto-confessione di L’arte di correre, dove accanto alla sua passione per laracconta quellacorsa.Kafka sulla spiaggia, considerato il suo capolavoro, l’ho trovato bellissimo fino a quando il vecchio misterioso Nakata non si mette a dialogare con i gatti di cui conosce la lingua. E lentamente tutti i personaggi, muovendosi in una realtà ...