Milan su Morata | Higuain vuole il Chelsea | ma la Juve dice no al prestito

Attento Milan - Sarri si prende Gonzalo Higuain : “nel caso in cui partisse Morata…” : L’allenatore del Chelsea ha parlato in conferenza di mercato, soffermandosi anche sul futuro di Morata “Non sono coinvolto nelle questioni del mercato, ovviamente ho parlato col club che sa benissimo la mia opinione. A mio avviso servono due giocatori ma tutto dipende dalla società. Non so nulla in prima persona del mercato“. Spada/LaPresse Replica così a una domanda sull’interesse per l’attaccante del Milan ...

Calciomercato - arrivano conferme : Morata lontano dal Milan : Ieri su CalcioWeb vi abbiamo anticipato la notizia di una trattativa fredda tra il Milan ed Alvaro Morara con l’intenzione di un nuovo tentativo per Belotti in caso di partenza di Higuain, oggi arrivano conferme, lo spagnolo sarebbe vicino ad un ritorno il Liga. I bookmaker internazionali confermano il possibile accordo tra Chelsea e Siviglia proprio per Morata, la quota infatti è crollata nelle ultime ore a 1,75 su 888sport. ...

Morata al Milan? I bookmakers “dicono” Siviglia : Alvaro Morata potrebbe tornare nella Liga spagnola in forza al Siviglia, i bookmakers propendono per questa soluzione, Milan snobbato Ritorno in Liga vicino per Alvaro Morata. I bookmaker internazionali danno il disco verde per il trasferimento dell’attaccante del Chelsea al Siviglia, da giorni in pressing serrato sul giocatore. Una corte che in quota ha rapidamente portato gli andalusi in cima alla lista sulla prossima squadra dello ...

Higuain ha fretta di lasciare il Milan. Ma Leo non molla. Da Morata a Kean - ecco cosa può accadere : Caso- Higuain-Milan-Chelsea-Juventus . L'ultima novità, novita?, è che il Pipita e il Chelsea hanno fretta di consumare il matrimonio. Una fretta che apre le porte all'ipotesi che il Pipita abbia ...

Attento Milan - anche l’Atletico Madrid sonda il terreno per Morata : Alvaro Morata è finito sul taccuino dell’Atletico Madrid, il calciatore del Chelsea è in uscita dal club londinese: i dettagli L’Atletico Madrid punta ad Alvaro Morata per sostituire l’infortunato Diego Costa nella sessione di mercato invernale. Sono i ‘rumors’ riportati da ‘Cadena Cope’ riguardo all’attaccante del Chelsea corteggiato dai club di mezza Europa, sulle tracce dell’ex Real ...

Milan - Piatek e Morata sempre nel mirino. Ma c'è il freno Uefa : Tra il dire e il fare c'è di mezzo la Uefa, e il grido di allarme lanciato ieri da Leonardo fotografa al meglio la situazione: "Il tempo passa e nel frattempo si perdono le occasioni, si possono ...

Sensi - Morata e Ferreira Carrasco fra i nomi che infiammano il mercato del Milan (RUMORS) : Il mese di gennaio è appena iniziato e con esso non mancano le speranze e le aspettative delle società di calcio, degli allenatori e dei tifosi di vedere la propria rosa migliorare grazie al mercato di riparazione. La strategia di mercato del Milan In casa Milan le aspettative per l'anno nuovo sono molteplici, sia dal punto di vista economico, sia da quello dei risultati sul campo. La nuova società deve senz'altro investire sul mercato per ...

Calciomercato Milan - Zola striglia Morata. Rossoneri alla finestra : Calciomercato Milan, MORATA strigliaTO A LONDRA- L’esperienza londinese di Alvaro Morata non sta andando certamente secondo le aspettative iniziali. L’attaccante spagnolo in maglia Chelsea non è riuscito quasi mai a esprimersi ai suoi livelli durante l’anno e mezzo di militanza in Premier League, e nemmeno con Maurizio Sarri l’ex Juventus e Real Madrid è stato […] L'articolo Calciomercato Milan, Zola striglia ...

Milan - dall’Inghilterra sono sicuri : “ai dettagli lo scambio Morata-Higuain” : Arriva una notizia importante direttamente dall’Inghilterra: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. sono le ultime novità riportate da il “Sun”, l’operazione sta per essere definita ed accontenta tutti. Nel dettaglio l’attaccante spagnolo è in cerca di rilancio considerando le difficoltà incontrate in Premier League, le ultime partite in panchina hanno praticamente sancito l’addio ...

Higuain-Morata - stampa inglese sicura : scambio tra Milan e Chelsea si farà : In Inghilterra sono sicuri: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. Lo scrive il 'Sun', spiegando come l'operazione accontenti, alla fine, tutte le parti. L'attaccante spagnolo è in cerca di rilancio, visto che finora la sua esperienza in Premier League è stata avara di soddisfa

Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus. E per i bookmaker Milan-Morata ancora possibile : Soriano e Sansone al Bologna, Paquetà al Milan e Muriel alla Fiorentina: dopo le prime ufficialità giunte in questa finestra invernale di calciomercato (iniziata lo scorso 3 gennaio e che finirà il 31 alle ore 20) continuano i grandi movimenti delle squadre di Serie A in vista della ripartenza del campionato, il 19 gennaio, con la 20a giornata. Juventus – Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista ...

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Calciomercato Milan - i bookmakers quotano l’accoppiata Duncan-Morata : Calciomercato Milan, tra le tante trattative in ballo in queste ore, quelle che coinvolgono Duncan e Morata sono le più calde L’obiettivo dichiarato del Milan è centrare il quarto posto in campionato e per arrivarci Rino Gattuso ha le idee chiare: servono un centrocampista e un attaccante nel mercato di gennaio. Per il primo ruolo, al momento, il nome più caldo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo, visto che la strada per prendere ...

Il mercato delle 6 Big. Bianconeri su Ramsey - il Milan sogna Morata : Sei personaggi in cerca d'autore. O meglio, sei atleti in cerca di una nuova squadra. Big al lavoro per rinforzare le rose e, mai come quest'anno, l'occhio è più attento al portafogli che altro. Perché c'è chi punta forte sui parametri zero (Juventus), chi deve limare un gruppo già buono (Napoli) e chi, invece, fronteggiare i cordoni del fair play finanziario (Milan).I campioni d'Italia della Juventus non hanno grandi esigenze a gennaio, avendo ...