Milan | Paquetá balla e canta | ecco il suo rito di iniziazione in rossonero IL VIDEO

Milan - a tutto Gattuso : dal caso Higuain all’esordio di Paquetà : Milan, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa della gara di Coppa Italia che precederà l’incontro di Supercoppa Italiana “Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto ...

Milan - Paquetà e Strinic convocati per il match con la Sampdoria. Gazidis intanto incontra la Uefa… : Per il match di Coppa Italia contro la Samp Gattuso ha convocato anche Paquetà e Strinic, out invece Suso. L’ad invece ha incontrato la Uefa in ottica FPP Il Milan torna in campo per la prima volta in questo 2019, affrontando al Ferraris la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Due volti nuovi nella lista dei convocati, uno è quello del nuovo arrivato Lucas Paquetà, l’altro invece è quello di Ivan Strinic che torna ...

Sampdoria-Milan - le probabili formazioni di Coppa Italia : Paquetá convocato - out Suso : Avrà gli occhi puntati addosso, anche se il suo impiego " almeno dal primo minuto " è ancora tutto da valutare. Nella prima gara del 2019 del Milan, i rossoneri si presentano con la novità Lucas ...

Milan - prima convocazione per Paquetà : out Suso : MilanO - Riparte la Coppa Italia e il Milan si prepara per la sfida sul campo della Sampdoria , primo impegno ufficiale del nuovo anno per i rossoneri. Le due squadre si giocano un posto ai quarti di ...

Paquetà sbarcherà a Milano nel weekend : visite mediche e poi a San Siro : Lucas Paquetà atteso a Milano nel weekend. Il neo giocatore rossonero, che si aggregherà ufficialmente alla squadra agli inizi di gennaio, dovrebbe sbarcare alla Malpensa nella giornata di sabato 8 dicembre. Dopodiché, secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano svolgerà le visite mediche presso la clinica La Madonnina e potrebbe essere presente sugli spalti a San Siro – al fianco di Leonardo e Maldini – per il match di campionato ...

I fratelli Paquetà come Vieri - Seedorf - Donnarumma e tanti altri : Lucas al Milan e Matheus lo “segue” al Monza : I fratelli Paquetà approdano entrambi in Italia, uno al Milan e l’altro al Monza dell’ex presidente rossonero Berlusconi Lucas Paquetà al Milan e il fratello maggiore Matheus in prova al Monza è solo l’ultimo di una lunga serie di incroci che hanno visto approdare in Serie A, alle volte anche nella stessa squadra, due fratelli. Sponda Milan, e sempre nel ruolo di portiere, a disposizione di Gennaro Gattuso ci sono Gigi e ...

Rivaldo a Paquetà : 'Tutti vorrebbero giocare nel Milan - lo hai meritato' : 'Congratulazioni per il tuo trasferimento al Milan, te lo meriti per tutto quello che hai fatto in Brasile. Adesso inizia una nuova vita per te. Stai entrando in uno dei migliori club del mondo dove ho avuto la fortuna di giocare, insieme a tanti brasiliani. Ora è il tuo turno e sono sicuro che farai grandi stagioni. Il Milan è una famiglia dove qualsiasi giocatore vorrebbe giocare. Un ...

Milan - la scommessa di Leonardo e Maldini su Paquetà : il brutto sospetto sul brasiliano : Il Milan prova a ritrovare il sorriso con Paquetà. Allegria, gioco offensivo e voglia di cercare il gol: questo il biglietto da visita con cui il 21enne brasiliano si presenta ufficialmente al popolo rossonero. Il certificato di garanzia ce lo mette Leonardo, l' uomo che scoprì Kakà, Thiago Silva e

L’arrivo di Paquetà cambia nuovamente il Milan : l’idea tattica di Gattuso : Il Milan dopo l’arrivo di Paquetà si appresta a cambiare volto tatticamente, rinunciando probabilmente alle due punte statiche lì davanti Il nuovo acquisto del Milan di Elliott è stato presentato ieri ai tifosi rossoneri. Si tratta del brasiliano Paquetà, centrocampista offensivo dalle enormi qualità, che potrà dare nuova linfa alla squadra di Gennaro Gattuso, un po’ in difficoltà in fatto di uomini in mediana e nel ...

Il Milan presenta Paquetà e striglia Higuain. Leonardo : ”Deve prendersi responsabilità” : "Il gol cambia qualcosa, ma uno deve anche continuare, prendersi le sue responsabilità, per forza". Leonardo Nascimento de Araujo non fa tanti giri di parole quando parla di Gonzalo Higuain a segno prima della sosta mentre impazzano le voci su una sua possibile partenza. "Deve decidere - ha detto Leonardo -. Su cosa? Dico in generale. Ha vissuto un momento un po' così, deve chiuderlo e pedalare". In sostanza, nel giorno in cui presenta Lucas ...

Milan - Leonardo : 'Paquetà non è un rischio. Higuain? Adesso deve pedalare' : Sull'arrivo e sull'investimento per Lucas Paquetà c'è molto di suo. Leonardo ha puntato fin da subito in modo deciso sull'acquisto del centrocampista brasiliano, così da bruciare la concorrenza che ...

Milan - presentazione Paquetà : “Kakà idolo”. Pronto per la Juve : presentazione PAQUETA‘. Prime parole rossonere – L’ufficialità è arrivata solamente pochi giorni fa, ma ormai di Paquetà al Milan se ne parlava praticamente dallo scorso ottobre. Quando, cioè, i rossoneri hanno dato l’accelerata decisiva per il giovane giocatore brasiliano, che dalla sua patria è arrivato nel grande calcio europeo. Paquetà che dal Flamengo ha preso un volo […] L'articolo Milan, presentazione ...