Milan – La carica di Paquetà | il neo acquisto rossonero carico e motivato | “voglio

Pallavolo – Il presidente Fusaro carica l’ambiente : “insieme promuoviamo il progetto Powervolley Milano” : Cena di Natale con i partner della Powervolley al Savini di Milano con Giani, Nimir, Piano e Kozamernik Si respira aria di Natale nella Powervolley, ma si respira ancor più aria di Milano negli ambienti societari del presidente Lucio Fusaro che ieri, nella magnifica location del Savini in Galleria Vittorio Emanuele, ha organizzato la cena di Natale della Revivre Axopower insieme ai partner della stagione 2018 – 2019. Clima di festa e ...

Milano 2030. Fino al 20 dicembre caricamento dei materiali per la Call per idee sul PGT : Fino al 20 dicembre architetti, urbanisti e professionisti possono rispondere alla Call per idee lanciata dal Comune. Sarà possibile dare

Milan - Gattuso : "Ho visto la squadra carica - Calhanoglu sta meglio" : Il Milan , falcidiato dall'emergenza infortuni-squalifiche, si appresta ad affrontare la Lazio all'Olimpico in una trasferta che può essere decisiva per il piazzamento in Champions , ma Gennaro ...

Lazio - Parolo si carica per il Milan : "Sfatiamo il tabù delle big" : Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista esterna le sue emozioni a 48 ore dal match. 'Effettivamente contro il Milan sono sempre state partite attese con una certa trepidazione. E' così anche ...

Zlatan Ibrahimovic si racconta : “Galliani mi ha tradito - il Milan mi ha scaricato” : Zlatan Ibrahimovic si racconta, spiega i motivi che lo hanno visto lasciare il Milan è tuona: “Galliani mi ha tradito” Ibrahimovic non avrebbe mai voluto lasciare il Milan nell’estate del 2012 ma l’allora amministratore delegato Adriano Galliani decise di cederlo al Psg insieme al forte difensore brasiliano Thiago Silva. Nell’estratto della sua autobiografia “I am football”, lo svedese è tornato a ...

Calciomercato Milan - la bomba dalla Spagna : scaricato Higuain - ecco il super sostituto [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, la squadra di Gennaro Gattuso non ha demeritato ma la differenza tecnica e fisica in campo era veramente tanta. La squadra di Allegri ha chiuso i conti prima con Mandzukic e poi con Cristiano Ronaldo, per il club rossonero pesantissimo l’errore dal dischetto per Gonzalo Higuain. E dalla Spagna arrivano notizie clamorose per la prossima ...

Milano : sequestrato capannone utilizzato come discarica abusiva : Milano, 12 nov. (AdnKronos) - I carabinieri hanno scoperto a Cinisello Balsamo, Comune alle porte di Milano, un capannone al cui interno erano depositate illegalmente circa 60 tonnellate di rifiuti, in particolare materie plastiche. A individuare la fabbrica dismessa utilizzata come discarica abusiv