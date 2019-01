Anche quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i Migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Migranti - nasce la fondazione per rilanciare il modello Riace : “Accogliamo quelli esclusi dal dl Salvini” : Un progetto che ha lo scopo di rilanciare il “modello Riace” senza fondi pubblici. Per consentire la partecipazione anche del sindaco “sospeso” Mimmo Lucano, ancora sottoposto al divieto di dimora nel suo Comune, la conferenza stampa che ha dato il via alla fondazione “È stato il vento”, si è tenuta a Caulonia e ha visto l’insediamento del comitato promotore che sarà presieduta da Peppino Lavorato, l’ex sindaco di Rosarno e amico del suo ...

Migranti : Salvini - quelli della Sea Watch in Italia dopo i ricollocamenti : I Migranti della Sea Watch arriveranno in Italia 'dopo che dall'Italia saranno partiti i Migranti che devono essere ricollocati in Europa'. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo ...

Matteo Salvini - assist da Victor Orban in chiave anti-Migranti. Ma il Ppe prova ad assorbire la Lega : L' asse Varsavia-Roma è un grande sviluppo», cui «sono Legate grandi speranze», Victor Orban si riferisce ovviamente all' incontro di mercoledì tra Salvini e Kaczynski, leader di Diritto e Giustizia (Pis), partito di maggioranza in Polonia, che ha sancito o quasi, sostiene lo stesso premier ungheres

Dai Migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Mancini a Salvini : 'Aiutiamo i Migranti e non minimizziamo il razzismo - giusto giocare la Supercoppa in Arabia' : Lo sport aiuta ad aprire porte , a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato. Le donne vanno ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i Migranti - la Lega non ha perso nemmeno stavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su

Baglioni con i Migranti - Al Bano - Eugenio Bennato e Peppino Di Capri con Salvini : Al Bano è con Salvini. E Peppino Di Capri pure. Per non dire di Eugenio Bennato, amico personale del Capitano , ma Capitan uncino, il celebre hit, non era dedicato a Matteo, . Basteranno questi tre, a ...

I valdesi volontari al confine Italia-Francia : "Sui Migranti le violenze della gendarmerie e i muri del Decreto Salvini" : Rincorso dai cani sguinzagliati dalla gendarmerie, ha passato la notte, con le temperature che possono scendere fino a meno dodici gradi, nascosto nella neve. I piedi non gli verranno amputati, ma i medici dicono che per tornare a camminare ci vorrà tempo. Ha quindici anni. Cinque in meno del ventenne che ha raccontato di essere stato inseguito dalla polizia francese in motoslitta, portato in caserma e derubato del denaro. Entrambi ...

I Vescovi lombardi contro il decreto Salvini : «L'emergenza Migranti non è solo una questione di ordine pubblico» : ... laboriosità, schiettezza, confronto sincero con la Parola di Dio, sono state le caratteristiche che hanno condotto i presuli ad affrontare i nodi di questa stagione ecclesiale, sociale e politica ...

Migranti - Toninelli : "Senza di me Salvini non faceva niente" : 'Se non c'era il sottoscritto, la Lega non faceva niente' . Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato da Agorà su Raitre, si intesta il merito di aver fermato l'arrivo dei Migranti ...

Meloni mette la freccia e sorpassa a destra Salvini sui Migranti : "Hai ceduto al M5s" : La leader di Fratelli d'Italia dopo il caso Sea Watch e Sea Eye: "Se oggi, anche sull'immigrazione e la sicurezza, la Lega...