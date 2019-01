Meteo fino al 14 gennaio | leggeri miglioramenti | maltempo al centro-sud

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla fino a mezzanotte : La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni Meteo di oggi in Sicilia, con un Allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla fino a mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - gelo polare sull'Italia : 'Temperature giù fino a -5°'. Sabato la tregua - domenica neve : In queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro-Sud. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla Basilicata, ...

Meteo Protezione Civile domani : irruzione artica con freddo e neve fino a bassa quota domani al centro-sud : L'irruzione di aria artica che sta affluendo in queste ore sull'Italia si intensificherà ulteriormente nella giornata di domani. Sulle regioni centro-meridionali avremo nevicate fino a bassa quota,...

Meteo : Lombardia - poche nuvole e massime fino a 10 gradi : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Sulla Lombardia correnti in quota dai quadranti settentrionali: assenza di precipitazioni salvo modeste nevicate sulla fascia alpina di confine, frequenti schiarite, rinforzi del vento a tratti sulla Pianura e più frequenti in montagna, anche a carattere di foehn. Temper

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : tornano freddo e neve - Giovedì 10 Gennaio bufere fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento e mareggiate fino a domani : Allerta Meteo per vento e mareggiate in Sardegna: l’avviso è valido dalle 14 fino alle 24 di domani, mercoledì 9 gennaio. La protezione civile regionale informa che l’isola sarà interessata da forti venti, soprattutto sulle coste e sui rilievi. Il maestrale si intensificherà in serata ed è prevista un’attenuazione domani, a partire dall’area settentrionale. I settori occidentali e meridionali saranno interessati da una ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo tra Balcani e Italia fino al 9 Gennaio : ancora neve sugli Appennini e temperature fino a -10°C sotto le medie [MAPPE] : 1/13 ...

Allerta Meteo Veneto - venti forti : Stato di Attenzione fino alle 12 di domani : Continua, nell’area montana e pedemontana del Veneto, il fenomeno di venti forti che da alcuni giorni sta interessando questa parte del territorio. In considerazione delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha prolungato fino alle ore 12.00 di domani, 7 gennaio, lo Stato di Attenzione per Vento Forte nelle Aree Montane e Pedemontane. Lo Stato di Attenzione era Stato già ...

Meteo Sicilia : il freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...

Allerta Meteo Marche : nevicate sotto i 300 mt fino al 4 gennaio : Avviso di condizioni Meteo avverse nelle Marche fino al 4 gennaio per neve fino al livello del mare, vento forte, mare molto mosso e pericolo di “diffuse gelate” nelle ore notturne. Lo ha diramato la Protezione civile regionale. fino al 3 gennaio vi saranno “cumulate di neve sotto i 300 mt fino ai cinque centimetri, soprattutto sui settori centro-meridionali”. Per il 4 gennaio invece “le nevicate saranno diffuse su ...

Meteo Sicilia : il freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...

Allerta Meteo - grande ondata di gelo imminente tra Balcani e Sud Italia : tanta neve e temperature fino a -15°C sotto le medie [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...