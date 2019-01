Media Usa | Obama ha fatto entrare nel Paese migliaia di baby-spose

Usa : 277 passeggeri con malattia gastrointestinale durante la crociera - rientro imMediato : Episodio increscioso su una nave della nota compagnia di navigazione Royal Caribbean, la Oasis of the Seas. Secondo quanto si apprende dai media statunitensi, in particolare dalla CNN, pare che 277 passeggeri, nonché anche alcuni membri dell'equipaggio, siano stati colpiti all'improvviso da una malattia gastrointestinale, non meglio identificata. Le persone che si trovavano a bordo della nave hanno cominciato ad avvertire dolori alle 10 di sera ...

Media Usa : "È in partenza una nuova carovana di migranti" : I Media americani hanno in questi giorni lanciato l'allarme circa l'imminente formazione di una ' nuova carovana di migranti ' intenzionati a oltrepassare il confine Usa-Messico. Gli organi di ...

Media : militari brasiliani scontenti per possibile cooperazione con USA - : ...Forze armate brasiliane hanno dichiarato in una conversazione con il giornale che l'idea di fornire il proprio territorio agli Stati Uniti per costruire una base militare è contraria alla politica di ...

Cina propone di Mediare rappacificazione tra USA e Nord Corea dopo discorso di Kim Jong-un - : ... durante cui ha definito il nuovo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come una delle priorità principali nella politica estera nazionale nel 2019, ma allo stesso tempo ha ...

Shameless 9 sbarca su Mediaset da febbraio : la sinossi dei primi episodi in onda negli Usa nel 2019 : Tutto pronto per l'addio di Fiona in Shameless 9 e non solo negli Usa ma anche in Italia. Mediaset ha annunciato il ritorno della serie in onda dal prossimo febbraio su Premium Stories a partire da giorno 8. A quel punto la serie non sarà ancora terminata negli Usa e sarà ancora in piena corsa verso il gran finale con gli ultimi 4 episodi ancora inediti, Fiona sarà andata già via oppure no? Con questa domanda nel cuore, il pubblico di ...

"Siamo sotto attacco. Contro di noi terrorismo Mediatico" - l'accusa sul blog delle Stelle : Nel giorno in cui la manovra affronta il suo ultimo step alla Camera i 5 Stelle sul blog del Movimento scrivono: "Siamo sotto attacco". E parlano, senza tanti giri di parole, di "vero e proprio terrorismo", ancorché "mediatico e psicologico". Assicurano che "non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta, con il coraggio e l'ambizione di sempre: cambiare in meglio l'Italia. Sempre dalla parte del popolo".Nel mirino "giornali, Pd e ...

Kevin Spacey - secondo i Media Usa sarà accusato di aggressione sessuale : L'attore americano Kevin Spacey, 59 anni, sarà accusato formalmente di aggressione sessuale nei confronti di un adolescente, avvenuta nel luglio 2016 in Massachusetts. Lo scrive il quotidiano Boston ...

Mediaset cambio di programmazione : Una Vita e Il Segreto tornano di sabato - Beautiful va in pausa per Natale : Amici va in ferie fino al 12 gennaio e Una Vita e Il Segreto si spartiscono il sabato pomeriggio di Canale 5. Stop per Beautiful dal 27 dicembre.

'Ludopatia e dipendenza dai Media' - incontro all'Einaudi di Siracusa : Martedì 11 dicembre alle ore 18.15, presso l'Auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" di Siracusa, in via Nunzio Canonico Agnello, si svolgerà l'incontro dal titolo: "La ludopatia ...

Usa - Media : John Kelly verso dimissioni da capo staff Casa Bianca : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

RTL 102.5 vince la causa contro Mediaset per l’utilizzo del marchio "W l'Italia" : Risolto il caso "W l'Italia" tra RTL 102.5 e Mediaset. L'oggetto del contendere era proprio il titolo che dà sì il nome al programma di Gerardo Greco, ma è anche il nome della trasmissione condotta da Angelo Baiguini e Valeria Benatti in onda sull'emittente radiofonica dal 2005. Lo scorso 9 settembre la vicenda si era aperta con l'intenzione dell'emittente radiofonica di adire le vie legali e quindi diffidare Mediaset dall'utilizzo del ...

Siria : Media - attacco missilistico Usa nella regione di Homs : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve