McCanick film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, streaming

cubemagazine

: McCanick, la recensione del film con David Morse - Everyeye : McCanick, la recensione del film con David Morse -

(Di sabato 12 gennaio 2019)è ilin tv sabato 122019 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcune curiosità sul. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Josh C. Waller. Ilè composto da David Morse, Cory Monteith, Mike Vogel.in tv:Il detective della narcotici Eugene “Mack”e il suo socio Floyd si mettono sulle tracce del giovane Simon Weeks, appena scarcerato per piccoli crimini. Per quale motivoè ossessionato da un pesce piccolo come Weeks?sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare ilin direttaanche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app ...