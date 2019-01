Maria De Filippi lascia C’è posta per te per salvare la storia di Francesco e Rosy

Uomini e Donne registrazione - Lorenzo gelosissimo di Ivan : c’entra Maria De Filippi : registrazione Uomini e Donne, Giulia e Claudia innamorate di Lorenzo Come al solito la registrazione di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena quando si parla di Lorenzo Riccardi. Non che si tratti di colpi di scena ma è evidente che il tronista con la sua simpatica sfrontatezza riesca a creare molte dinamiche. Se […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Lorenzo gelosissimo di Ivan: c’entra Maria De Filippi proviene da Gossip e ...

Tre eliminati ad Amici di Maria De Filippi - fuori Giacomo Eva - Mimmi e Arianna : esito della sfida a squadre : Si inizia il nuovo anno con i primi eliminati di Amici di Maria De Filippi, quelli che non hanno potuto sottrarsi alla decisione dei giudici esterni che hanno ritenuti gli sfidanti meritevoli del posto all'interno della scuola. Le vacanze natalizie sono trascorse all'insegna dei casting, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno individuato due talenti di categoria che potevano prendere il posto di uno degli allievi titolari che hanno ...

Uomini e Donne - trono classico : Maria DE FILIPPI rimprovera LUIGI [anticipazioni] : In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, MARIA De FILIPPI ha rimproverato aspramente LUIGI Mastroianni. La conduttrice infatti, al termine di un litigio tra il siciliano e Giorgia, ha preso le difese della corteggiatrice criticando l’atteggiamento assunto dal tronista. Andiamo dunque con ordine per capire che cosa è effettivamente successo… La discussione è iniziata subito dopo la visione dell’esterna ...

Ricky Martin alla corte di Maria De Filippi per la nuova stagione di “C’è Posta per Te” : Appuntamento imperdibile: domani, sabato 12 gennaio alle ore 21.10 su Canale 5, Maria De Filippi dà il via alla ventiduesima edizione di “C’è Posta per Te”. Al centro del programma come sempre le storie di vita delle persone comuni che affidano a Maria il delicato compito di recapitare un messaggio. L’obiettivo è quello di recuperare un rapporto, ricucire un distacco, ritrovare un parente perduto, un primo amore mai dimenticato o semplicemente ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi spiazza e chiede a Claudia di ripetere una parolaccia : La puntata di ieri del trono classico di Uomini e Donne è stata molto accesa. Maria De Filippi ha compiuto un gesto inaspettato che ha lasciato senza parole i telespettatori. In occasione di un accesissimo scontro tra la corteggiatrice Claudia e il tronista Lorenzo, la padrona di casa ha infatti invitato la ragazza a ripetere la parolaccia detta a Riccardi. Il gesto ha riscontrato il consenso generale. Lorenzo bacia entrambe le corteggiatrici, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi interviene su Cerioli : Andrea Cerioli piange a Uomini e Donne e Maria De Filippi interviene Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez saranno i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi chiuderà la settimana all’insegna dei colpi di scena. Lacrime, ripensamenti e eliminazioni inaspettate saranno gli ingredienti della puntata del venerdì. Le Anticipazioni di Uomini e Donne lanciate da Wittytv svelano che Andrea Cerioli ...

Belen Rodriguez torna in prima serata con Maria De Filippi : Belen Rodriguez e Maria De Filippi insieme in prima serata Si avvicina il ritorno in tv e in prima serata di Belen Rodriguez, dopo la conduzione di Tu Si Que Vales, il varietà di grande successo dei sabati autunnali di Canale 5. La showgirl argentina sarà ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te. Il programma apre la nuova stagione da sabato 12 gennaio: in primo piano ci saranno storie di persone comuni con la speranza di recuperare ...

Trono Classico - Claudia Dionigi furiosa : il gesto di Maria De Filippi sorprende : Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa in studio: Maria De Filippi sorprende tutti La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in onda il 10 gennaio vede protagonista Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo sta portando avanti due percorsi, quello con Claudia Dionigi e quello con Giulia Cavaglia. Entrambe in studio, però, hanno criticato duramente il comportamento del […] L'articolo Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa: il gesto di ...

C'è posta per te - anticipazioni prima puntata : "Mi fai schifo" - rissa da Maria De Filippi : "Ma ti rendi conto che fai schifo?". E' quanto si sente dire ai protagonisti della prima puntata di C'è posta per te di Maria De Filippi in onda sabato 12 gennaio. Nelle anticipazioni del programma di prima serata su Canale 5 c'è questo primo incontro-scontro in famiglia. "Emozioni forti ci aspettan

Uomini e Donne oggi : Tina mette in imbarazzo Maria De Filippi : Maria De Filippi imbarazzata da Tina Cipollari di Uomini e Donne E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa occasione ad aver fatto molto discutere è stata senza ombra di dubbio la verace opinionista Tina Cipollari. Cosa è successo stavolta? Il cavaliere Michele, durante il confronto con la dama Luisa, ha rivelato di avere ancora il sogno di diventare padre. A quel punto è ...

D’Urso - la verità sul rapporto con Maria De Filippi : Barbara D’Urso svela tutta la verità sul suo rapporto con Maria De Filippi e con i colleghi di Canale Cinque, smentendo alcuni gossip. Ormai da tempo si vocifera che nei corridoi di Mediaset sia in atto una sfida fra i volti di punta della Rete. La più competitiva, fra ascolti, curve di share e programmi, sarebbe proprio Barbara D’Urso, in lite con quasi tutti i colleghi. Da Paolo Bonolis, re di Avanti un altro, a Maria De Filippi, ...

Sara Affi Fella dopo tutto il gossip chiedo scusa a Maria De Filippi : dopo tanto tempo Sara Affi Fella in’un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” dichiara: «Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa». Sono passati quasi cinque mesi da quando Sara Affi Fella, si è ritrovata al centro di uno scandalo plateale. Sara durante “Temptation Nip” conosce Nicola Panico, ma ...

Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi : L’ex tronista Sara Affi Fella in’un’intervista al settimanale “Chi” racconta: «Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa». Sono passati quasi cinque mesi da quando Sara Affi Fella, si è ritrovata al centro di uno scandalo plateale. Sara durante “Temptation Nip” conosce Nicola Panico, ma lo lascia ...

U&D : Andrea affetto della sindrome di Raynaud - Sara chiede scusa a Maria De Filippi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show punta di diamante di Canale 5. Le ultime novità riguardano Andrea Dal Corso e Sara Affi Fella. Se il corteggiatore di Teresa ha svelato su Instagram di aver sofferto della sindrome di Raynaud, l'ex tronista ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" per parlare dello scandalo che l'aveva coinvolta qualche mese fa. U&D: Andrea Dal Corso svela la sua malattia su ...