Maltempo | strade provinciali di Piano Battaglia liberate dalla neve

Su diverse strade dell'alta Umbria il ghiaccio rende pericolosa la circolazione: numerosi incidenti si sono verificati a causa di neve e gelo sulla SS318 Gubbio-Perugia, successivamente chiusa all'altezza di Branca. Si registra ghiaccio anche sulla E45 tra le uscite di Umbertide e Gubbio.

Astral Infomobilità rende noto che si registrano nevicate "sulla strada regionale 509 di Forca D'Acero. Dal km 21+000 al km 9+680 sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa".

Maltempo - Viabilità Italia : “Le autostrade sono tornate transitabili” : sono stati risolti i problemi segnalati sulle autostrade A2, A16 e A14, e tutte la tratte autostradali delle regioni colpite dai fenomeni nevosi risultano transitabili senza difficoltà. Lo comunica Viabilità Italia, che fa poi il punto in particolare sulla situazione in Sicilia. Sull’isola, la circolazione risulta regolare in autostrada, sebbene sulla A19 e sulla A20 permanga l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con ...

Maltempo - 1000 tonnellate sale sulle strade della Sicilia : verso la normalità : Viabilita’ garantita pressoche’ ovunque, con blocchi e rallentamenti temporanei dovuti esclusivamente ad incidenti causati da mezzi sprovvisti di catene da neve o pneumatici invernali, persino nei tratti di strade e autostrade lungo i quali e’ in vigore l’obbligo. Positivo, quindi, il bilancio delle procedure attivate da Anas per la gestione dell’emergenza, in questi tre giorni caratterizzati dalla eccezionale ...

Maltempo e neve : il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane : La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che ...

Maltempo e neve - Viabilità Italia : proseguono i monitoraggi sulle autostrade al centro/sud : Viabilità Italia sta continuando a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, in Abruzzo, Molise, entroterra campano, Puglia settentrionale e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. La circolazione in autostrada risulta, comunque, regolare anche nelle tratte ancora ...

Maltempo e neve in Puglia : situazione in miglioramento - difficoltà su alcune strade : La situazione meteo è in miglioramento in tutta la Puglia dopo le abbondanti nevicate verificatesi ieri e stanotte. Qualche fiocco è atteso nelle aree interne del Salento e deboli nevicate sono previste anche in qualche centro a quote alte del Gargano, in provincia di Foggia. A causa della presenza di ghiaccio sul manto stradale, le corse bus delle Ferrovie Appulo Lucane in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto sono ...

Maltempo - neve e gelo in Sicilia : disagi sulle strade : disagi alla circolazione stradale in Sicilia, a causa di gelo e neve: la statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi (le auto possono circolare ma solo con le catene). Si registra ghiaccio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste ...

Maltempo - forte nevicata in Irpinia : disagi sulle strade : L’uscita autostradale di Grottaminarda lungo il tratto irpino dell’A16 Napoli-Canosa è stata chiusa per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale. Attualmente e’ in corso un’abbondante nevicata che sta creando non pochi disagi alla circolazione. I mezzi con una massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono entrare in autostrada. disagi si registrano anche lungo la strada Statale 7 Bis Ofantina, dove la ...

Maltempo - nevicata nel Barese : situazione critica su molte strade : Continua la situazione critica sulle strade in provincia di Bari a causa delle ulteriori nevicate del pomeriggio e dell’abbassamento delle temperature. Secondo quanto reso noto dalla Prefettura la situazione più critica riguarda la statale 96 Bari-Altamura in particolare, in prossimità di quest’ultimo centro e verso Gravina dove è caduta la neve e la visibilità è ridotta. Ghiaccio si segnala sulla statale 172 dei trulli. Transitabile ...

Maltempo in Puglia : gran gelo e nevicate sino in Salento - disagi sulle strade del barese : Ondata di freddo notevole per la Puglia, dove le temperature sono crollate quasi ovunque attorno allo zero e la neve ha imbiancato numerose località anche marittime. Nel corso della giornata odierna...

Maltempo in Abruzzo - attivi 33 Coc - disagi su strade criticità nell'Aquilano - ghiaccio nel Teramano : L'Aquila - Sono 33 i Centri Operativi Comunali (Coc) fino ad ora aperti in Abruzzo per far fronte all'emergenza Maltempo e neve che da ieri sta interessando il territorio regionale. Lo rende noto la Sala Operativa della Protezione Civile regionale, sottolineando che dal monitoraggio svolto dalle 20 squadre di volontari di protezione civile attivate dalla Sala Operativa, le maggiori criticità riscontrate sono a carico della ...

Maltempo Abruzzo : previsti disagi per ghiaccio e neve sulle strade : In Abruzzo sono stati aperti 33 Centri Operativi Comunali, dei quali 6 in Provincia dell’Aquila (Collelongo, Villavallelonga, Castel Di Sangro, Ateleta, Pescina e San Vincenzo Valle Roveto), 13 in Provincia di Chieti (Villalfonsina, San Salvo, Atessa, Archi, Casalbordino, Pollutri, Palena, Carunchio, Carpineto Sinello, Villa Santa Maria, Tornareccio, Guardiagrele e Colledimacine), 10 in Provincia di Pescara (Farindola, Penne, Pietranico, ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Bari : “Strade percorribili ma usare l’auto solo se necessario” : “Al momento le strade in città sono tutte percorribili, ma in ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’auto se non è strettamente necessario” lo ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro che sta monitorando la situazione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. “Sta nevicando e per precauzione stiamo continuando a spargere sale sui tratti in pendenza, sui ponti e sottopassi e anche ...