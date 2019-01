Mafia | Ultimo ricorda cattura Riina

“Così ho catturato l’ultimo dei Casalesi”. In un doc il racconto del magistrato antiMafia Catello Maresca : La più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi dieci anni, raccontata per la prima volta dalla voce di chi quell’operazione l’ha diretta e condotta in prima persona. “Il giorno del giudizio – Come ho catturato l’ultimo dei casalesi” è il documentario in due puntate che racconta la cattura del latitante Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi, per mano del magistrato antimafia Catello Maresca e della sua squadra ...