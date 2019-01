L’ultimo saluto all’immunologo Fernando Aiuti | iniziato il funerale nella cappella della

Boca Juniors - L’ultimo nostalgico saluto a Fernando Gago : Oltre al danno pure la beffa, il Boca Juniors dopo aver perso la finale di Coppa Libertadores a Madrid dovrà salutare anche uno dei suoi giocatori più rappresentativi.Fernando Gago, conosciuto da tutti come “el pintita” per via della sua passione alla pittura, con ogni probabilità non recupererà più ad alti livelli dopo la rottura del tallone d’Achille. Un giocatore dal talento cristallino a cui la sorte ha riservato un ...

Boca Juniors - L’ultimo nostalgico saluto a Fernando Gago : Oltre al danno pure la beffa, il Boca Juniors dopo aver perso la finale di coppa Libertadores a Madrid dovrà salutare anche uno dei suoi giocatori più rappresentativi.Fernando Gago, conosciuto da tutti come “el pintita” per via della sua passione alla pittura, con ogni probabilità non recupererà più ad alti livelli dopo la rottura del tallone d’Achille.Un giocatore dal talento cristallino a cui la sorte ha riservato un ...

Antonio Megalizzi - Trento dà L’ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO : Antonio Megalizzi, Trento dà l’ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO Il feretro del reporter morto nell’attentato dell'11 dicembre è arrivato nel Duomo avvolto nella bandiera italiana e in quella europea. Tante le persone che hanno riempito la chiesa per i funerali, ai quali partecipano anche Mattarella e ...

Tragedia Corinaldo - L’ultimo saluto alla 14enne Emma : “Brilla lassù come brillavi tra noi” : "Sei stata calore e colore nei nostri giorni e sarai luce nelle nostra nostalgia", così, in occasione dei funerali, familiari hanno voluto ricordare Emma Fabini, la 14enne di Senigallia tra le sei vittime della strage nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. In città sarà solo il primo di tre giorni di lutto durante i quali saranno celebrati i funerali del altre tre vittime del stessa Tragedia.Continua a leggere

Commozione a Monza per L’ultimo saluto a Gigi Radice : Una profonda Commozione ha pervaso il cortile della Residenza San Pietro a Monza, che ha ospitato i funerali di Gigi Radice, morto venerdì scorso a 83 anni. I tifosi del Torino hanno esposto uno striscione con la scritta ”Addio Sergente di Ferro”, mentre Milan e Torino hanno apposto il gonfalone del club all’interno della piccola chiesetta della struttura. Tante le personalità del mondo del calcio che hanno voluto esserci ...

L’ultimo saluto a Bernardo Bertolucci : Bernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialBernardo Bertolucci MemorialUna serata dedicata a Bernardo Bertolucci fortemente voluta dalla moglie Claire. C’erano tanti amici ieri sera al Teatro Argentina di Roma, da Sharon Stone e Stefania ...

Addio Ennio Fantastichini - L’ultimo saluto alla casa del cinema di Roma : Il 1° dicembre si è spento a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini, 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...

Morto nonno Mariano : L’ultimo saluto de Le Iene e di Nina Palmieri : Le Iene: nonno Mariano è Morto. Il ricordo di Nina Palmieri È Morto nonno Mariano, il “nonno de Le Iene” di cui la trasmissione televisiva si era occupato anche grazie all’inviata Nina Palmieri. nonno Mariano non è riuscito a tornare nella sua casa per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita, dopo la faida familiare con la nipote Isabella e suo marito Pino, i quali avevano acquistato la casa che gli era stata ...

Puff Diddy - L’ultimo saluto a Kim Porter : «Mi hai insegnato ad amare» : Puff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterPuff Diddy al funerale di Kim PorterLo sguardo fisso nel vuoto, seduto accanto ad una tomba. Sean «Diddy» Combs riflette e ...