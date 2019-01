Lucas Barrios sarà il nuovo centravanti dell’Huracán

lanotiziasportiva

: ?? Lucas #Barrios (34) ???? ?? #ColoColo ???? ?? #Huracán ???? ?? Prestito ?? Fine stagione - paginaazzurri : ?? Lucas #Barrios (34) ???? ?? #ColoColo ???? ?? #Huracán ???? ?? Prestito ?? Fine stagione - corradone91 : Lucas #Barrios continua il suo viaggio in Sudamerica: accordo raggiunto con l'#Huracan, sarà il primo rinforzo del… -

(Di sabato 12 gennaio 2019), attaccante svincolato e in cerca di riscatto dopo sei mesi abbastanza anonimi al Colo Colo si è ufficialmente accasato con gli argentini dell’Huracán.Calciomercato, Calciomercato estero,/ Accontentato quindi ilallenatore Mohamed, in cerca di un attaccante di spessore e qualità per preparare al meglio la prossima Libertadores.Tra l’altro l’argentino, naturalizzato paraguayano, ha un’enorme conoscenza della competizione avendola anche vinta nel 2017 con i brasiliani del Gremio.Per la “Pantera”, questo il suo soprannome, si tratta di un ritorno a casa: è cresciuto infatti con la maglia del club di Parque Patricios, senza però riuscire ad esordire mai in prima squadra., già a Buenos Aires, firmerà presumibilmente un contratto annuale portando con sé l’esperienza accumulata negli otto paesi, tra ...